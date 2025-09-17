Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais.

Cette semaine, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz reçoit l’attaquant Mohamed Yattara (SC Zakho, 32 ans), formé à Lyon et passé par le SCO Angers, prochain adversaire des Gones.

Au menu de l’émission, nous reviendrons sur le couac face au Stade Rennais en décortiquant toutes les décisions arbitrales prises. Il sera également question de la vie sans N°9 de l’OL, du début de saison de Corentin Tolisso, de la cascade de blessures avant la réception d’Angers et de la première attendue de Dominik Greif.

Dans la deuxième partie de l’émission, Mohamed Yattara reviendra sur son parcours sinueux. De son départ de l’OL à 22 ans, en passant par la Belgique, Angers, l’AJ Auxerre, la Chine, l’Arménie, la D2 émiratie et désormais l’Irak. Premier joueur de l’Académie à évoluer au Kurdistan, le Guinéen nous raconte cette expérience insolite de l’intérieur.