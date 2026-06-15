Jephthe Malanda (LOSC) s’est engagé avec l’OM. D’autres recrues vont arriver dans les valises de Bruno Genesio sur cède mercato estival.

L’OM ne compte pas uniquement renforcer son effectif avec des joueurs confirmés. En parallèle des dossiers prioritaires du mercato, les dirigeants olympiens poursuivent leur politique de post-formation afin d’anticiper l’avenir. Selon L’Équipe, Jephthe Malanda s’est officiellement engagé avec Marseille et a signé son premier contrat professionnel avec le club phocéen.

L’OM poursuit sa stratégie à la Robinho Vaz

L’arrivée de ce milieu offensif de 18 ans s’inscrit dans une logique déjà observée ces derniers mois du côté de la Commanderie. L’OM cherche à identifier des jeunes talents capables de franchir un cap dans un environnement plus compétitif et de s’intégrer progressivement au projet professionnel. Une approche qui rappelle notamment le recrutement de Robinho Vaz, considéré comme l’un des paris d’avenir du club. Avec Jephthe Malanda, les dirigeants olympiens espèrent répéter ce type de réussite en misant sur un joueur dont le potentiel est très apprécié en interne.

Cette signature confirme également la volonté de l’OM d’offrir une véritable passerelle aux jeunes joueurs ambitieux. Dans un contexte où les plus grands clubs européens investissent massivement dans les talents de demain, Marseille entend lui aussi se positionner sur ce marché stratégique afin de renforcer durablement son effectif. Le recrutement de Malanda s’inscrit donc dans une vision à long terme plutôt que dans une logique de rendement immédiat.

D’autres recrues sont attendues à l’OM

Et ce mouvement ne devrait être que le début. Toujours selon L’Équipe, l’OM travaille déjà sur plusieurs autres dossiers similaires. La cellule de recrutement poursuit son travail de détection et souhaite continuer à attirer des profils prometteurs capables de progresser au sein du club. Cette stratégie parallèle au mercato de l’équipe première pourrait permettre à Marseille de sécuriser plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel avant que leur valeur n’explose.

Loin des projecteurs réservés aux grandes signatures estivales, l’arrivée de Jephthe Malanda illustre ainsi une orientation claire de la direction olympienne : construire l’avenir tout en préparant le présent. Et à la Commanderie, ce dossier ne devrait être que le premier d’une longue série.