Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Bruno Benesio compte sur lui à l’OM, Nayef Aguerd (30 ans) a reçu une offre ferme d’un autre club que le Stade Rennais.

L’avenir de Nayef Aguerd pourrait encore animer le mercato de l’OM. À 30 ans, le défenseur central marocain reste apprécié par Bruno Genesio. Le technicien olympien l’a dirigé au Stade Rennais entre 2021 et 2022 et connaît parfaitement ses qualités. Mais l’entraîneur de l’OM serait également conscient des impératifs économiques du club. Marseille doit dégraisser son effectif et pourrait se montrer à l’écoute en cas d’offre satisfaisante.

Une clause fixée à 15 M€

Lors de son arrivée à l’OM, Nayef Aguerd aurait obtenu une clause importante dans son contrat. L’été dernier, le défenseur avait accepté de revoir sa rémunération à la baisse par rapport au salaire qu’il percevait à West Ham. En contrepartie, une clause de départ de 15 millions d’euros aurait été intégrée à son contrat. Cette clause serait activable jusqu’au 31 juillet 2026, à condition que le club intéressé verse l’intégralité de la somme sur un seul exercice. Un élément qui pourrait faciliter un éventuel transfert, même si les clubs intéressés doivent encore accepter les conditions financières imposées.

La deuxième partie de saison de Nayef Aguerd a été particulièrement difficile. Le défenseur aurait disputé la Coupe d’Afrique des nations sous infiltration en raison d’une pubalgie persistante. Après une opération en mars, le Marocain aurait ensuite connu une rechute. Cette succession de problèmes physiques aurait perturbé sa préparation et fini par provoquer son forfait pour la Coupe du Monde. Un contexte qui aurait refroidi plusieurs clubs potentiellement intéressés. Arrivé à Marseille pour environ 23 millions d’euros, Aguerd serait aujourd’hui valorisé à 17 millions d’euros par le club olympien.

Al-Sadd passe à l’action

Malgré ces interrogations, L’Équipe annonce qu’un club aurait déjà formulé une offre concrète. Al-Sadd souhaiterait recruter Nayef Aguerd et aurait transmis une proposition à l’OM. Le club qatari représenterait donc, à ce stade, la piste la plus avancée pour un éventuel départ. Reste désormais à savoir si l’offre proposée répond aux attentes marseillaises et si le joueur est prêt à rejoindre le championnat qatari. Car le défenseur marocain envisagerait également d’autres destinations.

Le Stade Rennais serait notamment revenu dans l’équation. Le club breton aurait pris des renseignements sur la situation de son ancien défenseur. Franck Haise aurait validé le profil du joueur. Aguerd connaît parfaitement Rennes, où il a évolué avant son départ pour West Ham et où il a travaillé sous les ordres de Bruno Genesio. Un retour en Bretagne pourrait donc représenter une option sportive cohérente. Mais pour l’instant, aucun mouvement concret n’aurait été engagé par le Stade Rennais. Une chose est certaine : une première offre est déjà arrivée sur le bureau des dirigeants de l’OM.