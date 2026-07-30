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FRANCE

OM, Stade Rennais : un défenseur à 6 M€ coche les cases de Génésio

Par Wladimir DELCROS - 30 Juil 2026, 14:41
OM, Stade Rennais : un défenseur à 6 M€ coche les cases de Génésio

À la recherche de renforts défensifs, l’OM pourrait trouver son bonheur du côté du Stade Rennais. Le profil d’Alidu Seidu serait compatible avec les attentes marseillaises et celles de Bruno Génésio, sans qu’une négociation soit toutefois annoncée à ce stade.

Seidu compatible avec le marché de l’OM

Selon Mohamed Toubache-Ter, Alidu Seidu est « compatible avec le marché marseillais » ainsi qu’avec Bruno Génésio. Une formulation qui place le défenseur du Stade Rennais parmi les profils susceptibles de correspondre aux besoins de l’OM, mais qui ne confirme ni une offre ni même des discussions entre les deux clubs.

International ghanéen né à Accra, Seidu présente un profil polyvalent. Capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit, l’ancien Clermontois dispose de qualités athlétiques susceptibles de séduire le nouvel entraîneur phocéen.

Une valeur marchande redescendue à 6 M€

Arrivé au Stade Rennais après s’être révélé à Clermont, le défenseur de 26 ans a vu sa cote atteindre 9 M€ en mars 2024. Sa valeur marchande est désormais estimée à 6 M€ au 1er juin 2026, ce qui pourrait en faire une option accessible sur le papier pour la direction phocéenne.

Son parcours en Bretagne a néanmoins été freiné par une grave blessure. Le Ghanéen avait notamment connu une fin de saison prématurée avec Rennes, un élément qui impose forcément de la prudence au moment d’évaluer sa situation.

L’OM étudie plusieurs profils en défense

Seidu n’est pas le seul nom associé au chantier défensif marseillais. L’OM suivrait également Moris Valincic, latéral droit du Dinamo Zagreb, récemment buteur lors des qualifications pour la Ligue des champions.

À ce stade, le nom de Seidu ressemble donc davantage à une opportunité cohérente qu’à un dossier avancé. Reste à savoir si cette compatibilité se transformera en approche concrète auprès du Stade Rennais.

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