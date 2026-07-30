Les supporters du RC Lens se sont résolus au probable départ de Mamadou Sangaré vers Brentford pour 48 millions d’euros avec bonus.

Le transfert de Mamadou Sangaré à Brentford pourrait se rapprocher. Le milieu de terrain malien pourrait quitter le RC Lens contre un montant estimé à 48 M€, auquel pourraient s’ajouter des bonus. Une vente historique pour le club artésien, qui suscite forcément de nombreuses réactions chez les supporters.

Un bon transfert pour les supporters du RC Lens

But Football Club a interrogé les internautes à travers un sondage : « 48 M€ pour Mamadou Sangaré, c’est… » Les résultats montrent que les supporters lensois ont globalement accepté l’idée d’un départ, même si une partie d’entre eux regrette déjà la possible perte de l’un des grands artisans de la dernière saison.

Avec 51,4 % des votes, la réponse « Un bon transfert » arrive largement en tête. La majorité des participants estime donc que le RC Lens peut difficilement refuser une telle somme pour Mamadou Sangaré, malgré son importance dans l’entrejeu et ses performances depuis son arrivée dans l’Artois. Le montant de l’opération permettrait également aux dirigeants lensois de disposer d’une importante marge de manœuvre pour renforcer l’effectif durant le mercato.

Un départ qui reste difficile à accepter

Si le choix financier semble compris, les supporters ne sont pas tous enthousiastes. 30,8 % des votants jugent ce probable transfert « déprimant ». Un résultat qui illustre l’attachement des supporters à Sangaré et la crainte de voir le RC Lens perdre un élément majeur. À l’inverse, seuls 3,7 % considèrent cette vente comme « l’affaire du siècle ».

Enfin, 14 % des participants vont encore plus loin en estimant que le montant proposé représente « une arnaque », preuve que certains supporters pensent que le milieu malien vaut davantage sur le marché. Le verdict est donc nuancé : les supporters semblent avoir compris les enjeux économiques du dossier, mais une part importante d’entre eux vit difficilement l’idée de voir Mamadou Sangaré quitter le RC Lens.