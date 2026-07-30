À LA UNE DU 30 JUIL 2026
[18:20]OM Mercato : Lorenzi a un ancien taulier de Ligue 1 dans le viseur, mais…
[18:00]FC Nantes : les Kita ont encore trouvé le moyen de se mettre les supporters à dos !
[17:40]OM : la compo de Genesio pour affronter Nîmes en amical
[17:20]PSG Mercato : Monaco cède pour Akliouche, transfert record en vue !
[17:00]RC Lens Mercato : déjà un premier coup de froid dans le dossier Titraoui
[16:59]OM : Manchester City accélère pour Rulli, mais le verrou marseillais tient
[16:40]Stade Rennais Mercato : Blas prêt à retrouver Genesio à l’OM cet été ?
[16:20]ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili entraînent 4 joueurs vers la sortie
[16:00]RC Lens, OM Mercato : Yacine Titraoui a fait son choix entre Lens et Marseille !
[15:40]OM Mercato : Restes a donné sa réponse, gros couac pour Aguerd au Stade Rennais

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Leca a évité l’arnaque du siècle pour Sangaré 

Par Bastien Aubert - 30 Juil 2026, 15:20
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Les supporters du RC Lens se sont résolus au probable départ de Mamadou Sangaré vers Brentford pour 48 millions d’euros avec bonus. 

Le transfert de Mamadou Sangaré à Brentford pourrait se rapprocher. Le milieu de terrain malien pourrait quitter le RC Lens contre un montant estimé à 48 M€, auquel pourraient s’ajouter des bonus. Une vente historique pour le club artésien, qui suscite forcément de nombreuses réactions chez les supporters.

Un bon transfert pour les supporters du RC Lens 

But Football Club a interrogé les internautes à travers un sondage : « 48 M€ pour Mamadou Sangaré, c’est… » Les résultats montrent que les supporters lensois ont globalement accepté l’idée d’un départ, même si une partie d’entre eux regrette déjà la possible perte de l’un des grands artisans de la dernière saison.

Avec 51,4 % des votes, la réponse « Un bon transfert » arrive largement en tête. La majorité des participants estime donc que le RC Lens peut difficilement refuser une telle somme pour Mamadou Sangaré, malgré son importance dans l’entrejeu et ses performances depuis son arrivée dans l’Artois. Le montant de l’opération permettrait également aux dirigeants lensois de disposer d’une importante marge de manœuvre pour renforcer l’effectif durant le mercato.

Un départ qui reste difficile à accepter

Si le choix financier semble compris, les supporters ne sont pas tous enthousiastes. 30,8 % des votants jugent ce probable transfert « déprimant ». Un résultat qui illustre l’attachement des supporters à Sangaré et la crainte de voir le RC Lens perdre un élément majeur. À l’inverse, seuls 3,7 % considèrent cette vente comme « l’affaire du siècle ».

Enfin, 14 % des participants vont encore plus loin en estimant que le montant proposé représente « une arnaque », preuve que certains supporters pensent que le milieu malien vaut davantage sur le marché. Le verdict est donc nuancé : les supporters semblent avoir compris les enjeux économiques du dossier, mais une part importante d’entre eux vit difficilement l’idée de voir Mamadou Sangaré quitter le RC Lens.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot