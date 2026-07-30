Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Mamadou Sangaré est sur le point de rejoindre Brentford : il a quitté le rassemblement du RC Lens à Côme pour rallier Paris.

Le feuilleton Mamadou Sangaré touche à sa conclusion. Selon La Voix du Nord, le milieu malien va quitter le RC Lens pour rejoindre Brentford dans le cadre d’une opération estimée à 48 M€, hors bonus.

Une vente historique pour le RC Lens

Jean-Louis Leca a encore fait fort en incluant un pourcentage à la revente. Signe que le dossier est entré dans sa dernière ligne droite, le joueur de 24 ans a quitté le rassemblement lensois à Côme. Il devrait désormais prendre la direction de l’Angleterre afin de finaliser les dernières étapes de son arrivée chez les Bees. Si l’opération est officiellement bouclée, Mamadou Sangaré deviendra la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens.

Le montant fixe de 48 M€ dépasserait notamment le transfert de Loïs Openda au RB Leipzig. Pour le RC Lens, la plus-value serait spectaculaire. Recruté l’été dernier en provenance du Rapid Vienne pour environ 5 M€, auxquels pouvaient s’ajouter 3 M€ de bonus, Sangaré aura vu sa valeur exploser en l’espace d’une seule saison.

Une saison exceptionnelle au RC Lens

Le milieu de terrain malien a été l’une des grandes révélations de la dernière saison de Ligue 1. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives, il s’est rapidement imposé comme une pièce essentielle du dispositif lensois. Son impact dans l’entrejeu a largement contribué au parcours exceptionnel du Racing, vainqueur de la Coupe de France et longtemps engagé dans la lutte pour le titre avec le Paris Saint-Germain.

Le RC Lens a finalement terminé à la deuxième place du championnat, une performance qui a confirmé le rôle majeur joué par Sangaré au sein de l’équipe. Le départ du joueur de Côme constitue une étape décisive dans le dossier. Sauf retournement de situation, Mamadou Sangaré devrait désormais rejoindre Brentford et conclure une opération qui permettra au RC Lens de récupérer une somme record. Les Sang et Or devront ensuite se tourner vers la recherche d’un remplaçant capable de compenser le départ de l’un des principaux artisans de leur dernière saison.