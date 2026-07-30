Après la large victoire de l’ASSE contre Lausanne en amical (4-0), Ian Cathro a donné des nouvelles des blessés… et notamment de Zuriko Davitashvili.

L’ASSE poursuit sa préparation avec des fortunes diverses concernant son effectif. Après la large victoire face à la réserve de Lausanne Sport (4-0), Ian Cathro a été interrogé sur l’état de santé de plusieurs joueurs, notamment Zuriko Davitashvili.

Cathro veut éviter de précipiter le retour de Davitashvili

Grand absent du début de la préparation, l’international géorgien n’a pas participé aux dernières rencontres. Touché aux adducteurs, il travaille actuellement à l’écart du groupe afin de revenir dans les meilleures conditions.

Interrogé après la rencontre contre Lausanne, le technicien stéphanois a tenu un discours prudent mais rassurant concernant son joueur : « Zuriko Davitashvili a été touché physiquement cet été. C’est au niveau de l’adducteur qu’il est blessé. On a essayé de le ménager jusque-là. La pré-saison est parfois dangereuse pour les joueurs touchés, on travaille beaucoup, ils sont sollicités et parfois, il vaut mieux se montrer patient. C’est plus confortable ensuite quand ils reviennent. Il s’entraîne individuellement pour le moment. » Pour Ian Cathro, l’objectif est donc clair : éviter une rechute en forçant un retour trop rapide.

Ben Old également touché

L’entraîneur de l’ASSE a également évoqué la situation de Ben Old. De retour après sa participation à la Coupe du Monde, le Néo-Zélandais n’aura passé que 20 minutes sur la pelouse face à Lausanne avant de sortir sur blessure après un contact au niveau de la cheville : « Nous ne savons pas exactement ce que Ben a eu. Il a ressenti une douleur sur un contact au niveau de la cheville. C’est peut-être simplement un coup, nous verrons à froid ce que cela donne. »

Si Zuriko Davitashvili est actuellement préservé par le staff stéphanois, son avenir reste également au centre des discussions. L’ailier géorgien fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’ASSE cet été. Sa situation physique pourrait donc être un élément à surveiller dans les prochaines semaines, alors que le mercato continue d’avancer. Pour Cathro, la priorité reste néanmoins sportive : récupérer un Davitashvili à 100 % avant de prendre une décision définitive.