À LA UNE DU 30 JUIL 2026
[12:00]OM Mercato : un grand nom du Mondial s’est proposé à Marseille
[11:40]ASSE Mercato : Cathro fait une annonce totalement inattendue sur Davitashvili 
[11:20]Stade Rennais Mercato : un attaquant quitte officiellement le club, l’OM s’en mord déjà les doigts 
[11:00]RC Lens Mercato : Sangaré a quitté le rassemblement, Leca a encore fait très fort ! 
[10:40]FC Nantes Mercato : c’est enfin officiel pour Abline, le transfert est historique ! 
[10:20]PSG, Real Madrid, FC Barcelone Mercato : transfert imminent pour Bouaddi ! 
[10:00]RC Lens Mercato : un joueur a écoeuré Pierre Sage, il fonce sur lui ! 
[09:40]Stade Rennais Mercato : Franck Haise a craqué sur un ailier prometteur du PSG 
[09:20]ASSE Mercato : un défenseur courtisé par la Juve a signé chez les Verts
[09:00]OM, Stade Rennais Mercato : un signal déguisé de Terrier envoyé à Marseille, les supporters en folie ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Cathro fait une annonce totalement inattendue sur Davitashvili 

Par Bastien Aubert - 30 Juil 2026, 11:40
Zuriko Davitashvili (ASSE)

Après la large victoire de l’ASSE contre Lausanne en amical (4-0), Ian Cathro a donné des nouvelles des blessés… et notamment de Zuriko Davitashvili.

L’ASSE poursuit sa préparation avec des fortunes diverses concernant son effectif. Après la large victoire face à la réserve de Lausanne Sport (4-0), Ian Cathro a été interrogé sur l’état de santé de plusieurs joueurs, notamment Zuriko Davitashvili.

Cathro veut éviter de précipiter le retour de Davitashvili 

Grand absent du début de la préparation, l’international géorgien n’a pas participé aux dernières rencontres. Touché aux adducteurs, il travaille actuellement à l’écart du groupe afin de revenir dans les meilleures conditions.

Interrogé après la rencontre contre Lausanne, le technicien stéphanois a tenu un discours prudent mais rassurant concernant son joueur : « Zuriko Davitashvili a été touché physiquement cet été. C’est au niveau de l’adducteur qu’il est blessé. On a essayé de le ménager jusque-là. La pré-saison est parfois dangereuse pour les joueurs touchés, on travaille beaucoup, ils sont sollicités et parfois, il vaut mieux se montrer patient. C’est plus confortable ensuite quand ils reviennent. Il s’entraîne individuellement pour le moment. » Pour Ian Cathro, l’objectif est donc clair : éviter une rechute en forçant un retour trop rapide.

Ben Old également touché

L’entraîneur de l’ASSE a également évoqué la situation de Ben Old. De retour après sa participation à la Coupe du Monde, le Néo-Zélandais n’aura passé que 20 minutes sur la pelouse face à Lausanne avant de sortir sur blessure après un contact au niveau de la cheville : « Nous ne savons pas exactement ce que Ben a eu. Il a ressenti une douleur sur un contact au niveau de la cheville. C’est peut-être simplement un coup, nous verrons à froid ce que cela donne. »

Si Zuriko Davitashvili est actuellement préservé par le staff stéphanois, son avenir reste également au centre des discussions. L’ailier géorgien fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’ASSE cet été. Sa situation physique pourrait donc être un élément à surveiller dans les prochaines semaines, alors que le mercato continue d’avancer. Pour Cathro, la priorité reste néanmoins sportive : récupérer un Davitashvili à 100 % avant de prendre une décision définitive.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot