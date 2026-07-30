Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Sous les radars du PSG et du Real Madrid au mercato estival, Ayyoub Bouaddi (18 ans) serait tout proche d’un départ au LOSC.

Le mercato pourrait réserver un énorme rebondissement dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Alors que le PSG et le Real Madrid ont régulièrement été associés au jeune milieu de terrain lillois, Manchester City serait désormais en passe de prendre une avance décisive.

Un contrat XXL jusqu’en 2031

Selon Nicolò Schira, le joueur de 18 ans serait à un pas de rejoindre les Citizens : « Ayyoub Bouaddi est à un pas de signer pour Manchester City en provenance de Lille. Les conditions personnelles ont été acceptées pour un contrat jusqu’en 2031. » Bouaddi aurait déjà donné son accord sur les conditions personnelles proposées par Manchester City.

Le milieu de terrain marocain pourrait ainsi s’engager jusqu’en 2031, preuve de la confiance que le club anglais placerait dans son potentiel. À seulement 18 ans, Bouaddi est considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de Ligue 1. Ses performances sous le maillot du LOSC ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Le PSG et le Real Madrid définitivement devancés ?

Le PSG et le Real Madrid figuraient parmi les clubs régulièrement cités autour du dossier. Mais Manchester City pourrait finalement rafler la mise. Le projet sportif proposé par les Citizens, ainsi que la perspective de poursuivre sa progression dans l’un des clubs les plus ambitieux d’Europe, auraient pu peser dans la réflexion du joueur.

À ce stade, l’accord entre Manchester City et le LOSC n’a toutefois pas été confirmé. Le dossier ne peut donc pas encore être considéré comme définitivement bouclé. Mais avec un accord annoncé sur les conditions personnelles et un contrat potentiel jusqu’en 2031, le transfert d’Ayyoub Bouaddi semble avoir franchi une étape majeure. Le LOSC pourrait ainsi perdre l’un de ses plus grands talents, tandis que le PSG et le Real Madrid pourraient voir cette piste leur échapper au profit de Manchester City.