LOSC : Une septième recrue arrive, le chantier n’est pas terminé

La section féminine du LOSC poursuit son recrutement estival avec l’arrivée de Sonia Roumiga. La latérale droite de 24 ans s’est engagée pour la saison 2026-2027, mais Lille attend encore un autre renfort.

Roumiga rejoint officiellement le LOSC

Le LOSC a officialisé ce vendredi 24 juillet la signature de Sonia Roumiga. Comme indiqué par Le Petit Lillois, la latérale droite arrive en provenance de Rodez et devient la septième recrue estivale de la formation féminine lilloise.

Âgée de 24 ans, elle s’est engagée pour l’ensemble de la saison 2026-2027. Son arrivée s’inscrit dans un profond renouvellement de l’effectif, déjà renforcé ces dernières semaines par six joueuses, de Chloé Neller à Emma Francart.

Une solide expérience entre D2 et D3

Formée à Rodez, Sonia Roumiga a également passé cinq années à Toulouse avant de retrouver son club formateur la saison dernière. Lors des quatre derniers exercices, elle a disputé 68 rencontres entre la troisième et la deuxième division.

La nouvelle Lilloise reste sur une saison à 23 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs ruthénoises. Un vécu qui doit lui permettre de rapidement trouver sa place dans le couloir droit du LOSC.

Une recrue fière, une autre arrivée attendue

Dans le communiqué officiel du club, Sonia Roumiga n’a pas caché sa satisfaction : « C’est une première expérience pour moi dans le Nord, donc j’ai hâte de découvrir le Club, la ville et les supporters. Je n’en ai entendu que du bien, alors j’ai hâte de me mettre au travail ! »

Le mercato des Dogues ne devrait pas s’arrêter à cette septième signature. Une nouvelle officialisation est encore attendue dans les prochains jours, preuve que le chantier se poursuit du côté de la section féminine. Les mouvements lillois sont à suivre parmi les dernières actualités du LOSC.