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FRANCE

PSG : un transfert à 40 M€ bouleverse les retrouvailles prévues à Majorque

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 19:53
PSG : un transfert à 40 M€ bouleverse les retrouvailles prévues à Majorque

Le match amical entre le Real Majorque et le PSG, programmé le 5 août, devait permettre à Lee Kang-in de retrouver son ancien club. Son départ imminent vers l’Atlético Madrid change le scénario, mais une autre réunion se prépare dans les Baléares.

Lee Kang-in devrait manquer le rendez-vous

Organisée dans le cadre de l’accord conclu lors du transfert de Lee Kang-in au PSG à l’été 2023, cette rencontre amicale devait marquer le retour du Sud-Coréen à Majorque. Mais le milieu offensif devrait avoir quitté la capitale avant le coup d’envoi.

Comme indiqué ces derniers jours, Lee Kang-in se rapproche de Madrid. Un accord aurait été trouvé avec l’Atlético autour de 40 M€ bonus compris, dont au moins 35 M€ de part fixe. Des détails administratifs auraient simplement retardé l’officialisation.

Arnau Tenas vers le Real Majorque

Le PSG pourrait malgré tout retrouver un ancien visage. Selon les informations relayées par CulturePSG, Arnau Tenas est en passe de s’engager avec le Real Majorque, un an seulement après son départ de Paris pour Villarreal.

Le gardien espagnol a disputé 15 rencontres avec le Sous-marin jaune sans parvenir à s’installer durablement comme titulaire. Les deux clubs doivent encore régler quelques détails, mais un accord serait désormais proche.

Des retrouvailles particulières pour le PSG

Resté deux saisons à Paris, Tenas avait occupé un rôle de troisième gardien tout en participant à huit matches. Très apprécié dans le vestiaire, le champion d’Europe 2025 était même revenu à plusieurs reprises au Campus PSG pour saluer ses anciens partenaires.

Après avoir étudié plusieurs possibilités pour son avenir, l’Espagnol devrait donc retrouver le PSG comme adversaire. Les retrouvailles attendues avec Lee Kang-in laisseraient ainsi place à celles avec Arnau Tenas.

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