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FRANCE

ASSE : un jeune Vert relance sa carrière loin du Forez

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 17:33
ASSE : un jeune Vert relance sa carrière loin du Forez

Un an après sa rupture du ligament croisé antérieur, Jebryl Sahraoui va retrouver la compétition loin du Forez. L’ASSE a officialisé le prêt de son jeune milieu de terrain à Aubagne pour la saison 2026-2027.

Une saison en prêt à Aubagne

Comme annoncé par notre confrère Peuple Vert, Jebryl Sahraoui rejoint le SC Aubagne Air Bel. Le joueur de 21 ans est prêté pour une saison, sans option d’achat, au pensionnaire de Ligue 3.

Originaire de Marseille, l’international algérien U20 retrouve ainsi les Bouches-du-Rhône. L’objectif est limpide : enchaîner les minutes dans un championnat senior exigeant, retrouver du rythme et revenir à son meilleur niveau physique.

Une grave blessure au pire moment

Arrivé à Saint-Étienne en 2020, Sahraoui avait franchi les étapes jusqu’à devenir un élément important de la réserve. Le milieu avait même disputé ses premières minutes avec les professionnels en décembre 2024, en Coupe de France face à l’OM.

Son ascension s’était brutalement arrêtée en mars 2025. Touché au genou droit lors d’un match du Challenge Espoirs contre le FC Nantes, il avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. Malgré cette longue indisponibilité, les Verts lui avaient offert une prolongation jusqu’en 2028.

Un autre dossier anime le Mercato stéphanois

En parallèle de ce prêt destiné à faire progresser un élément prometteur, l’actualité de l’ASSE reste marquée par le dossier Mickaël Nadé. Selon Foot Mercato, l’Aris Limassol a transmis une offre et les deux clubs sont proches d’un accord, sous réserve de la décision du défenseur.

L’ASSE conserve la main sur Sahraoui

En ne négociant aucune option d’achat, la direction stéphanoise confirme qu’elle compte encore sur son jeune milieu. Ce passage à Aubagne doit lui permettre de se reconstruire loin de la pression du groupe professionnel avant de prétendre, à terme, réintégrer la rotation de l’équipe première.

Après plusieurs mois de rééducation, Sahraoui tient désormais l’occasion de reprendre le fil d’une carrière brutalement freinée au printemps 2025.

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