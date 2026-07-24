Stade Rennais : un premier coup d’arrêt pour le capitaine

Valentin Rongier a été opéré du nez après une blessure contractée à l’entraînement avec le Stade Rennais. L’ancien capitaine du FC Nantes débute sa convalescence en pleine préparation estivale, à un mois de la reprise de la Ligue 1.

Rongier opéré dès le lendemain

Mauvaise nouvelle pour Valentin Rongier. Le milieu de terrain de 31 ans, nommé capitaine du Stade Rennais cette saison, s’est fracturé le nez lors d’une séance d’entraînement organisée le 21 juillet.

Selon les informations relayées par Tribune Nantaise, l’ancien joueur du FC Nantes a subi une intervention chirurgicale dès le lendemain. Le club breton n’a pas communiqué de durée précise concernant son indisponibilité.

Le Stade Rennais reste prudent

Le SRFC a confirmé que Rongier restait auprès du groupe jusqu’à la fin du stage de préparation à Dinard, où il a débuté sa période de convalescence. Une manière aussi de conserver le lien avec ses coéquipiers, alors que l’ancien Marseillais vient tout juste de prendre une nouvelle dimension dans le vestiaire rennais.

Valentin Rongier, victime d’une fracture à l’entraînement, a subi une intervention chirurgicale ce mercredi. Le capitaine rennais reste avec le groupe lors du stage à Dinard et débute sa convalescence. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2080286009275678811

Pour ce type de blessure, la récupération est généralement estimée entre un et trois mois. Sa présence pour la première journée de Ligue 1, prévue le 23 août face au Paris Saint-Germain, reste donc à surveiller.

Un retour avec un masque possible

Si sa participation à la reprise n’est pas totalement compromise, Valentin Rongier pourrait ne pas être à 100 % de ses moyens. Un retour avec un masque de protection fait partie des options courantes après une fracture du nez.

Arrivé cet été à Rennes, où Habib Beye avait déjà affiché son estime pour lui, Rongier espérait lancer son aventure bretonne sans accroc. Ce contretemps tombe au plus mauvais moment de la préparation.

Un ancien de la maison Jaune et Verte

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier a porté le maillot jaune et vert à 135 reprises entre 2014 et 2019 avant de rejoindre l’Olympique de Marseille. Pur produit de la formation nantaise, il s’apprêtait à aborder ce nouvel exercice dans la peau d’un leader du Stade Rennais.

Reste désormais à savoir dans quel état physique il pourra retrouver la compétition, alors que Rennes entamera son championnat face au PSG.