PSG : le dossier Kolo Muani entre enfin dans le dur

Randal Kolo Muani attend toujours que le PSG et la Juventus trouvent un accord pour son transfert. Le club italien a revu sa proposition à la hausse, mais Paris n’entend pas brader son attaquant.

La Juventus revient à la charge

Dossier au long cours du mercato parisien, le cas Randal Kolo Muani connaît un nouveau rebondissement. Selon les informations de CulturePSG, la Juventus a transmis une offre améliorée au PSG pour tenter de récupérer l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2028.

Prêté à Tottenham la saison passée, après un passage réussi à Turin lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, l’ancien Nantais a repris avec le groupe Espoirs du PSG. Luis Enrique ne compte pas le réintégrer et le joueur souhaite toujours rejoindre la Vieille Dame.

Paris réclame encore un effort

Le PSG attendrait pas moins de 50 millions d’euros pour libérer Kolo Muani. Une première proposition turinoise, autour de 30 millions d’euros plus bonus dans le cadre d’un prêt avec option d’achat pouvant devenir obligatoire, n’avait pas convaincu les dirigeants parisiens.

D’après Gianluca Di Marzio, la Juve a notamment revu ses bonus à la hausse et se montre confiante. De son côté, Nicolò Schira évoque une offre portée à 40 millions d’euros, toujours sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.

La Juventus aurait augmenté son offre à 40 M€ pour Randal Kolo Muani, avec un prêt assorti d’une obligation d’achat, alors que l’attaquant pousse pour quitter Paris et rejoindre Turin. — @NicoSchira https://twitter.com/NicoSchira/status/2080452696205648011

Kolo Muani pousse toujours pour Turin

L’élément central du dossier reste la volonté du joueur. Kolo Muani aurait déjà un accord avec la Juventus, qui lui proposerait un contrat jusqu’en 2031 assorti d’un salaire annuel de 5 millions d’euros. Comme l’été dernier, le club piémontais peut donc s’appuyer sur la position très claire de l’attaquant.

Mais cela n’avait pas suffi il y a un an, et rien ne dit encore que Paris acceptera de descendre sous ses exigences. Après avoir vu sa cote Transfermarkt passer d’un pic à 80 millions d’euros en 2023 à 20 millions aujourd’hui, Kolo Muani reste malgré tout un joueur que le PSG estime pouvoir bien vendre.

Un départ devenu presque inévitable

À Paris, le dossier ressemble désormais à une question de calendrier et de montage financier. Kolo Muani n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, tandis que la Juventus cherche à finaliser un retour qu’elle espère depuis plusieurs semaines.

Reste à savoir si cette nouvelle offre suffira à rapprocher les positions. Pour l’heure, la Juve a de nouveau tenté sa chance, et le PSG garde la main dans un dossier déjà évoqué ces derniers mois autour du possible rebondissement concernant Kolo Muani.