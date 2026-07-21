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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le PSG en finale pour Ferran Torres ! 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 20:30
Ferran Torres lors d'Espagne - Belgique
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le Real Madrid hors-course, le PSG est en finale pour s’arracher les services de Ferran Torres (FC Barcelone, 26 ans) au mercato estival. 

Le dossier Ferran Torres continue de s’accélérer sur le marché des transferts. Courtisé depuis plusieurs semaines, l’attaquant du FC Barcelone serait désormais au cœur d’un duel entre le PSG et Aston Villa. Une bataille qui pourrait rapidement entrer dans sa phase décisive.

Le PSG passe à l’offensive

Selon Romain Collet-Gaudin, journaliste pour Winamax, le PSG figure parmi les deux grands favoris pour recruter Ferran Torres cet été : « Duel PSG et Aston Villa pour signer Ferran Torres (FC Barcelone). Luis Enrique a validé la venue du champion du monde. » Une information qui confirme l’intérêt persistant du club parisien pour l’international espagnol. Le technicien espagnol connaît parfaitement Ferran Torres. 

C’est sous ses ordres en sélection que l’ancien joueur de Manchester City a pris une nouvelle dimension, au point de devenir l’un des éléments importants de la Roja. Luis Enrique apprécierait sa polyvalence, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, mais aussi son intelligence tactique et son efficacité dans les grands rendez-vous. Autant de qualités qui en font une cible de choix pour renforcer l’effectif parisien.

Aston Villa n’a pas dit son dernier mot

Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier. Aston Villa suit également de très près la situation du joueur et pourrait tenter de convaincre le FC Barcelone avec une offre importante. Le club anglais cherche lui aussi à renforcer son secteur offensif et voit en Ferran Torres un profil capable d’apporter immédiatement un vrai plus.

À un an de la fin de son contrat avec Barcelone, Ferran Torres pourrait vivre un tournant majeur dans sa carrière. Le PSG semble aujourd’hui idéalement placé grâce à la volonté de Luis Enrique, mais la concurrence d’Aston Villa promet encore plusieurs rebondissements avant un éventuel accord.

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