FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez prêt à une décision radicale pour forcer son départ ?

Julian Alvarez serait prêt à aller au bras de fer avec l’Atlético Madrid pour rejoindre le FC Barcelone cet été.

Julian Alvarez finira-t-il par rejoindre le FC Barcelone cet été ? Priorité absolue du Barça pour remplacer Robert Lewandowski, parti au Chicago Fire, l’attaquant argentin a fait l’objet d’une offre de 100 millions d’euros de la part du club catalan. Une proposition immédiatement repoussée par l’Atlético de Madrid, bien décidé à conserver son buteur.

Ces derniers jours, le directeur général des Colchoneros, Miguel Ángel Gil Marín, a d’ailleurs fermé la porte à un départ de son international argentin, affirmant que son club n’avait pas accepté l’offre de 100 millions d’euros et qu’il ne céderait pas davantage face à une proposition de 150 ou même de 200 millions d’euros. Le dirigeant madrilène a également réaffirmé que Julian Alvarez était l’avant-centre idéal pour le projet de l’Atlético et qu’il n’était tout simplement pas à vendre.

Alvarez prêt à sécher la reprise de l’entraînement avec l’Atlético ?

Face à cette situation, Julian Alvarez, qui s’apprête à disputer la finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine contre l’Espagne, serait furieux contre son club et serait même prêt à sécher la reprise de l’entraînement avec les Colchoneros afin de forcer son départ vers le FC Barcelone. C’est en tout cas ce qu’a révélé ESPN Argentina. Si cette information venait à se confirmer, le bras de fer entre le joueur et les dirigeants madrilènes pourrait rapidement s’intensifier dans les prochaines semaines, alors que le Barça continue de faire de l’ancien attaquant de Manchester City sa priorité offensive de l’été.