OM Mercato : Lorenzi relance la piste d’un attaquant du FC Barcelone !

L’OM fait partie des nombreux clubs intéressés par Roony Bardghji, l’ailier déjà ciblé l’été dernier en manque de temps de jeu au FC Barcelone.

L’OM reste attentif aux opportunités du marché. Selon les informations du quotidien catalan Sport, relayées par Foot Mercato, le club phocéen figure parmi les formations qui se sont renseignées sur la situation de Roony Bardghji, l’ailier de 20 ans du FC Barcelone, déjà observé il y a un an. Une dizaine de clubs seraient déjà venus aux informations, preuve que le dossier attire de nombreuses convoitises.

Après une première saison compliquée en Catalogne, l’international suédois envisage sérieusement un départ afin de retrouver du temps de jeu. Lors de l’exercice 2025-2026, Bardghji n’a débuté que dix rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de deux buts et quatre passes décisives. Une situation qui s’est encore compliquée avec l’arrivée imminente de Karim Adeyemi, dont le recrutement devrait encore réduire ses perspectives sous les ordres d’Hansi Flick.

Une concurrence XXL pour l’OM

L’OM est loin d’être seul sur le dossier. En Premier League, Sunderland, Leeds United, Brighton et Aston Villa suivent également le joueur de près. Porto, l’Ajax Amsterdam ainsi que plusieurs clubs espagnols sont aussi à l’affût, faisant grimper la concurrence autour de l’ancien talent du FC Copenhague.

Cette forte demande confirme que, malgré une saison mitigée au Barça, Bardghji conserve une excellente réputation en Europe. Sa jeunesse, son potentiel et sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque séduisent de nombreux recruteurs.

Une décision attendue dans les prochains jours

Toujours selon Sport, le joueur devrait trancher sur son avenir au cours de la semaine prochaine. Le FC Barcelone ne serait pas fermé à un départ et privilégierait même une vente avec une clause de rachat, même si un prêt reste également envisagé selon plusieurs sources.

Pour Marseille, l’opération s’annonce donc complexe. Le profil de Bardghji correspond à la volonté du club olympien de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel, mais la bataille promet d’être rude face aux nombreux prétendants européens. Les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair dans un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer.