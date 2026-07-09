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FRANCE

FC Barcelone Mercato : un accord est déjà tombé pour Adeyemi !

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 14:50
Karim Adeyemi sous le maillot du Borussia Dortmund

Nouvelle priorité estivale du Barça, Karim Adeyemi aurait déjà accepté les conditions d’un contrat avec le club catalan.

Après avoir recruté Anthony Gordon contre 80 millions d’euros, le FC Barcelone compte bien continuer à renforcer son secteur offensif d’ici la fin du mercato estival. En plus de viser l’avant-centre de l’Atlético Madrid Julian Alvarez, les dirigeants barcelonais souhaiteraient également recruter un ailier droit afin d’offrir davantage de concurrence dans ce secteur. Leur priorité se nommerait Karim Adeyemi, l’ailier du Borussia Dortmund.

Accord déjà trouvé entre le Barça et Adeyemi !

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’international allemand aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le Barça. Il aurait également informé les dirigeants du Borussia Dortmund de sa volonté de rejoindre le champion d’Espagne en titre cet été. Le joueur de 23 ans ferait ainsi du club catalan sa destination privilégiée pour la suite de sa carrière.

Le FC Barcelone, qui doit désormais parvenir à un accord avec Dortmund sur les bases d’un transfert, aurait déjà transmis une première offre officielle au club allemand, toujours d’après Fabrizio Romano. Les négociations entre les deux formations devraient désormais s’intensifier dans les prochains jours afin de tenter de boucler rapidement ce dossier.

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