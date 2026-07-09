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FRANCE

Stade Rennais Mercato : la sixième recrue estivale a passé sa visite médicale

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 12:25
Bryan Reynolds sous le maillot de Westerlo

Attendu comme la sixième recrue estivale du Stade Rennais, Bryan Reynolds aurait passé sa visite médicale avec le SRFC il y a plusieurs jours.

Le Stade Rennais est en feu total en ce début de mercato estival. Après avoir déjà recruté Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître et Eliezer Mayenda, le club breton aurait également bouclé l’arrivée d’un sixième joueur : Bryan Reynolds.

Comme indiqué la semaine dernière par Ouest-France, Rennes aurait trouvé un accord avec Westerlo pour le transfert du latéral droit américain contre une somme avoisinant les 4 millions d’euros.

Visite médicale déjà OK pour Reynolds !

Mais alors que la signature de Bryan Reynolds aurait été retardé de quelques jours en raison d’un contretemps administratif, le joueur de 25 ans aurait d’ores et déjà passé sa visite médicale avec le club Rouge et Noir. Et ce depuis plusieurs jours. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi le compte X et insider du SRFC @jonathan35001.

Sauf retournement de situation de dernière minute, Bryan Reynolds devrait bien devenir un joueur du Stade Rennais dans les prochains jours, où il viendra concurrencer Przemysław Frankowski et Mahamadou Nagida au poste de latéral droit la saison prochaine.

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