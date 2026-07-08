Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

À la veille d’un premier match amical face à Caen (L3), le coach du Stade Rennais Franck Haise a fait le point sur la reprise et son avenir personnel.

Franck Haise a pris la parole pour faire un large point sur la préparation estivale du Stade Rennais. Déjà renforcé par les arrivées d’Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Eliezer Mayenda, Nicolas Lemaître et Gonçalo Oliveira, Rennes poursuit son recrutement. Bryan Reynolds est également attendu pour compléter l’effectif.

Franck Haise s’est montré satisfait de ce début de préparation : « Les joueurs sont bien repartis. Il y a de bonnes choses, de la qualité, de la vie, de l’enthousiasme, déjà de la compétition. Adrien Thomasson et Issa Soumaré ont déjà trouvé de bons repères avec leurs coéquipiers. Eliezer Mayenda monte également en puissance. »

Haise confirme des départs… et de nouvelles arrivées

L’entraîneur du Stade Rennais n’a laissé planer aucun doute : l’effectif va encore évoluer. « Oui, il y aura des départs, sinon il y aura trop de monde à un moment. Et dans le sens des arrivées, il y en aura possiblement une ou deux. Les départs vont aussi conditionner certaines arrivées. »

Plusieurs cadres restent concernés par les rumeurs de transfert, notamment Lilian Brassier, Ludovic Blas, Breel Embolo et Seko Fofana. Concernant ce dernier, Haise s’est voulu rassurant : « Seko a sa date de retour et nous retrouvera pendant le stage de Dinard. Ce sont des joueurs que je connais, qui sont performants et qui sont sous contrat. Après, si des décisions sont prises entre le club et les joueurs, je m’adapterai. »

Son avenir personnel toujours en attente

Interrogé sur une éventuelle prolongation de contrat, alors que son bail court jusqu’en 2027, Franck Haise a également entretenu le suspense : « Le jour où il y aura un accord trouvé, le club communiquera. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. » Une manière de confirmer que les discussions existent toujours, sans qu’un accord définitif n’ait encore été trouvé.

En attendant, le technicien du Stade Rennais reste concentré sur son groupe, avec un objectif clair : bâtir un effectif suffisamment dense pour répondre aux exigences de la Ligue 1, de la Coupe de France… mais aussi de la Coupe d’Europe.