PSG Mercato : c’est confirmé pour Lucas Chevalier et le Stade Rennais

Courtisé en France comme à l’étranger, Lucas Chevalier continue de réfléchir à son avenir. Si sa priorité reste de s’imposer au PSG, le Stade Rennais figure bien parmi les clubs qui se sont renseignés.

Le dossier Lucas Chevalier pourrait animer les prochaines semaines du mercato parisien. D’après les informations exclusives de PSGInside Actus, le gardien français n’a pas encore arrêté sa décision concernant son futur, même si une tendance semble clairement se dégager.

L’ancien portier du LOSC serait aujourd’hui partagé entre deux scénarios : poursuivre son aventure au PSG malgré une concurrence particulièrement relevée, ou quitter la capitale afin de retrouver immédiatement un statut de numéro un dans un autre club.

La priorité reste le Paris Saint-Germain

Toujours selon PSGInside Actus, Lucas Chevalier privilégierait aujourd’hui un maintien au PSG. Le gardien français serait motivé par l’idée de s’imposer dans l’un des effectifs les plus compétitifs d’Europe, malgré une bataille annoncée avec Matvey Safonov pour le poste de titulaire.

Un défi particulièrement exigeant, mais qui lui permettrait de continuer à évoluer dans un club dont l’objectif reste de remporter tous les trophées chaque saison.

Aucune décision définitive n’aurait cependant été prise et le joueur resterait attentif aux différentes opportunités qui pourraient se présenter durant le mercato.

Plusieurs clubs déjà positionnés

Toujours d’après ces informations, plusieurs formations auraient déjà pris des renseignements concernant la situation de Lucas Chevalier.

Des intérêts seraient recensés en :

France

Angleterre

Allemagne

Portugal

Écosse

À ce stade, aucun de ces projets ne proposerait toutefois un niveau d’ambition sportive comparable à celui du Paris Saint-Germain ou les garanties offertes par un club installé durablement en Ligue des champions.

Monaco et Rennes se renseignent

En Ligue 1, deux clubs auraient particulièrement étudié le dossier. L’AS Monaco et le Stade Rennais auraient pris des renseignements afin d’évaluer la faisabilité d’un éventuel transfert.

Si le montant d’une opération ne constituerait pas le principal obstacle, c’est surtout le salaire actuel du gardien qui compliquerait les discussions selon PSGInside Actus.

Le Celtic également à l’affût

En Écosse, le Celtic Glasgow aurait lui aussi manifesté un intérêt ces derniers jours.

Une piste qui ne séduirait toutefois pas réellement Lucas Chevalier, dont les ambitions sportives semblent aujourd’hui orientées vers un projet de très haut niveau.

Un dossier qui reste totalement ouvert

À ce jour, aucune décision définitive n’a été prise par Lucas Chevalier. Le gardien français poursuit sa réflexion avec une priorité qui semble toujours être le Paris Saint-Germain. Mais tant que le mercato reste ouvert, un départ ne peut être totalement exclu.

Selon PSGInside Actus, si un transfert venait finalement à se concrétiser, le PSG prévoirait automatiquement de recruter un nouveau gardien afin de compenser son départ. Le dossier devrait donc rester particulièrement surveillé au cours des prochaines semaines, alors que le marché des transferts continue de s’accélérer.