Le mercato estival du PSG pourrait connaître quelques soubresauts dans le sens des départs mais aussi des arrivées.

Le mercato du PSG s’annonce particulièrement animé cet été. Entre un possible départ de Bradley Barcola et une arrivée qui prend de l’épaisseur avec Maghnes Akliouche, Luis Enrique et Luis Campos pourraient rapidement être confrontés à deux dossiers majeurs.

Liverpool pousse pour Barcola

Bradley Barcola continue d’affoler les plus grands clubs anglais. Déjà suivi par Arsenal, l’ancien Lyonnais est désormais l’une des priorités de Liverpool. Selon Sébastien Vidal, les Reds ont repris contact avec l’entourage de l’international français, convaincus qu’un départ reste envisageable cet été malgré la volonté du PSG de conserver son ailier. Le champion d’Europe aurait fixé un prix dissuasif.

D’après The Athletic, le PSG valorise Barcola à plus de 120 millions d’euros, soit davantage que le montant déboursé par Manchester City pour Elliot Anderson. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, le principal intéressé est resté très prudent. « Je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qu’il va se passer après, je ne sais pas. » Une déclaration qui entretient forcément le suspense.

Akliouche ouvre grand la porte au PSG

Dans le sens des arrivées, le dossier Maghnes Akliouche continue de prendre de l’ampleur. Malgré un temps de jeu limité depuis le début de la Coupe du monde, avec seulement douze minutes disputées face à l’Irak, le milieu offensif de l’AS Monaco reste l’une des priorités du PSG. Selon plusieurs indiscrétions, le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club de la capitale.

Et ses récentes déclarations au Figaro ressemblent à un véritable appel du pied : « L’intérêt du PSG ? Forcément c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi ! J’ai envie de faire une belle Coupe du monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d’être performant quand j’en aurai l’opportunité. » Entre les offensives de Liverpool et d’Arsenal pour Bradley Barcola et la volonté affichée de Maghnes Akliouche de rejoindre le PSG, les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour Luis Campos.