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FRANCE

OM Mercato : coup de théâtre pour Balerdi à Fulham, le prix de Timber est fixé !

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 22:30
Leonardo Balerdi lors d'OM - Athletic Bilbao

Alors que la piste Fulham se refroidit pour Leonardo Balerdi, l’OM aurait fixé à 22 millions d’euros le prix de départ de Quinten Timber.

Malgré de nombreuses ventes déjà réalisées (Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed Junior Traoré, Facundo Medina, Geronimo Rulli), l’Olympique de Marseille doit encore dégraisser son effectif et réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter. Leonardo Balerdi fait notamment partie des joueurs susceptibles de quitter la cité phocéenne et aurait été proposé à Fulham, comme annoncé par Foot Mercato.

Balerdi n’ira pas à Fulham

Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le défenseur central marseillais ne devrait pas prendre la direction des Cottagers cet été puisqu’il n’y aurait rien entre l’OM et le club anglais concernant l’international argentin. « Fulham c’est faux. Peut-être un départ sur le tard en Italie… », a expliqué l’insider sur X.

Marseille attend 22 M€ pour Timber

Toujours dans le sens des départs, Quinten Timber pourrait également quitter l’OM d’ici la fin du mercato estival et permettre au club phocéen d’alléger encore un peu plus sa masse salariale. D’après Foot Mercato, le FC Porto et plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam et auraient entamé des discussions avec son entourage. De leur côté, les dirigeants marseillais auraient fixé le prix de Quinten Timber à 22 millions d’euros.

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