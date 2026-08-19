L’Olympique de Marseille tient une nouvelle signature importante en dehors du terrain. Après plusieurs mois de discussions, le club phocéen va poursuivre son partenariat avec « Sublime Côte d’Ivoire » jusqu’en 2029.

L’OM rempile pour trois ans

Lancé en 2023, le partenariat entre l’OM et « Sublime Côte d’Ivoire » était arrivé à échéance en juin dernier. Après plusieurs phases de négociation, les deux parties ont finalement trouvé un accord pour poursuivre leur collaboration durant trois saisons supplémentaires. Le stage de pré-saison organisé à Abidjan à la mi-juillet a notamment permis de renforcer les liens entre Marseille et les autorités ivoiriennes. Le renouvellement devrait désormais être officialisé rapidement.

Le nouvel accord prévoit également une évolution importante concernant la visibilité de la marque ivoirienne. Alors que le patch « Sublime Côte d’Ivoire » apparaissait auparavant sur le short, il sera désormais présent sur la manche du maillot marseillais. Un changement loin d’être anodin puisqu’il offrira une exposition plus importante au partenaire et permettra également à la marque d’apparaître lors des rencontres européennes de l’OM. Le partenariat bénéficiera donc d’une visibilité élargie.

Un match de Ligue 1 dédié

L’accord prévoit également qu’une rencontre de Ligue 1 disputée à domicile par l’OM soit dédiée à « Sublime Côte d’Ivoire ». Le club marseillais devrait ainsi mettre en avant la destination ivoirienne dans le cadre d’une opération promotionnelle spécifique. Le groupe professionnel devrait par ailleurs retourner en Côte d’Ivoire au cours des prochaines saisons, même si les modalités de ces futurs déplacements restent encore à définir. Cette prolongation intervient malgré un premier cycle qui n’avait pas totalement satisfait les officiels ivoiriens.

L’implication de l’OM lors de la période 2023-2026 avait notamment suscité quelques déceptions. Le stage de juillet à Abidjan a néanmoins permis de renouer un dialogue plus étroit et de poser les bases de cette nouvelle collaboration. Marseille et le ministère du Tourisme ivoirien ont donc choisi de poursuivre leur aventure commune. Jusqu’en 2029, « Sublime Côte d’Ivoire » bénéficiera ainsi d’une présence renforcée sur le maillot de l’OM, notamment sur la scène européenne. Une nouvelle signature pour le club phocéen, cette fois loin du mercato mais avec un enjeu économique et commercial important.