À LA UNE DU 19 AOûT 2026
[14:20]OM Mercato : Genesio et Lorenzi ont déjà trouvé le binôme de Todibo ! 
[14:00]ASSE Mercato : Boakye remplacé par un Marseillais ?
[13:40]OL Mercato : Fonseca lâche un gros indice sur l’avenir de Fofana 
[13:20]Stade Rennais, OM Mercato : Terrier bloqué par un tout dernier obstacle ! 
[13:03]OM : une signature enfin officialisée à Marseille !
[13:00]FC Nantes Mercato : les Kita freinent l’arrivée de la future recrue annoncée 
[12:40]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Grenoble 
[12:20]PSG, OM, RC Lens, OL, Stade Rennais, LOSC : le plus gros départ de l’histoire de la L1 bouclé cette semaine ?
[12:08]Stade Rennais Mercato : accord total pour ce transfert à 10 M€ ! 
[12:00]OM Mercato : l’avenir de Balerdi entre les mains du Stade Rennais ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : une signature enfin officialisée à Marseille !

Par Bastien Aubert - 19 Août 2026, 13:03
Frank McCourt (OM)

L’Olympique de Marseille tient une nouvelle signature importante en dehors du terrain. Après plusieurs mois de discussions, le club phocéen va poursuivre son partenariat avec « Sublime Côte d’Ivoire » jusqu’en 2029.

L’OM rempile pour trois ans

Lancé en 2023, le partenariat entre l’OM et « Sublime Côte d’Ivoire » était arrivé à échéance en juin dernier. Après plusieurs phases de négociation, les deux parties ont finalement trouvé un accord pour poursuivre leur collaboration durant trois saisons supplémentaires. Le stage de pré-saison organisé à Abidjan à la mi-juillet a notamment permis de renforcer les liens entre Marseille et les autorités ivoiriennes. Le renouvellement devrait désormais être officialisé rapidement.

Le nouvel accord prévoit également une évolution importante concernant la visibilité de la marque ivoirienne. Alors que le patch « Sublime Côte d’Ivoire » apparaissait auparavant sur le short, il sera désormais présent sur la manche du maillot marseillais. Un changement loin d’être anodin puisqu’il offrira une exposition plus importante au partenaire et permettra également à la marque d’apparaître lors des rencontres européennes de l’OM. Le partenariat bénéficiera donc d’une visibilité élargie.

Un match de Ligue 1 dédié

L’accord prévoit également qu’une rencontre de Ligue 1 disputée à domicile par l’OM soit dédiée à « Sublime Côte d’Ivoire ». Le club marseillais devrait ainsi mettre en avant la destination ivoirienne dans le cadre d’une opération promotionnelle spécifique. Le groupe professionnel devrait par ailleurs retourner en Côte d’Ivoire au cours des prochaines saisons, même si les modalités de ces futurs déplacements restent encore à définir. Cette prolongation intervient malgré un premier cycle qui n’avait pas totalement satisfait les officiels ivoiriens.

L’implication de l’OM lors de la période 2023-2026 avait notamment suscité quelques déceptions. Le stage de juillet à Abidjan a néanmoins permis de renouer un dialogue plus étroit et de poser les bases de cette nouvelle collaboration. Marseille et le ministère du Tourisme ivoirien ont donc choisi de poursuivre leur aventure commune. Jusqu’en 2029, « Sublime Côte d’Ivoire » bénéficiera ainsi d’une présence renforcée sur le maillot de l’OM, notamment sur la scène européenne. Une nouvelle signature pour le club phocéen, cette fois loin du mercato mais avec un enjeu économique et commercial important.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot