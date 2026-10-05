FC Barcelone : Chelsea affole le mercato avec plus de 115 M€ !

Chelsea serait prêt à revenir à la charge dans le dossier Fermín López avec une proposition particulièrement élevée. Mais le FC Barcelone et son milieu de terrain affichent pour l’heure la même volonté : poursuivre leur histoire commune.

Xabi Alonso pousse pour Fermín López

Le dossier Fermín López prend une nouvelle dimension. Selon les informations relayées par Vibes Foot, Xabi Alonso voudrait absolument attirer l’international espagnol à Chelsea. Pour répondre aux attentes de son entraîneur, le club londonien envisagerait de formuler une offre supérieure à 115 M€.

À ce stade, il est seulement question d’une proposition envisagée. Aucun élément transmis ne permet d’affirmer qu’une offre officielle a déjà été déposée sur le bureau des dirigeants catalans. Le montant évoqué suffit néanmoins à mesurer la détermination prêtée aux Blues dans ce dossier.

Le Barça ferme toujours la porte

On vous en parlait déjà fin août, lorsque Chelsea avait avancé ses pions pour Fermín López. La nouveauté réside désormais dans l’implication attribuée à Xabi Alonso et, surtout, dans l’ampleur de l’investissement que le club anglais serait disposé à consentir.

Cette offensive potentielle ne modifie toutefois pas la position du FC Barcelone. D’après El Nacional, le club catalan refuse de vendre son milieu de terrain. Même une somme dépassant les 115 M€ ne semble donc pas, pour le moment, pousser le Barça à ouvrir des négociations.

La direction blaugrana envoie ainsi un signal clair à Chelsea. Elle ne considère pas Fermín López comme un joueur placé sur le marché et n’entend pas profiter de l’intérêt anglais pour provoquer une vente. La somme annoncée reste considérable, mais elle se heurte à un premier verrou particulièrement solide.

Fermín López veut rester en Catalogne

Le second obstacle vient du principal intéressé. Fermín López souhaiterait rester au FC Barcelone, là où il entend poursuivre son aventure. Sa volonté rejoint donc pleinement celle de ses dirigeants, ce qui complique encore davantage les plans londoniens.

Ce dossier présente ainsi une configuration limpide : Chelsea est prêt à envisager un effort financier majeur, tandis que le Barça ne veut pas céder et que le joueur n’exprime aucune envie de départ. Sans changement de position de l’une des deux parties catalanes, l’insistance de Xabi Alonso pourrait ne pas suffire.

La balle reste désormais dans le camp des Blues. Une offre supérieure à 115 M€ constituerait une nouvelle étape concrète, mais elle ne garantirait pas l’ouverture de discussions. À l’heure actuelle, Fermín López se voit toujours en Catalogne et le FC Barcelone compte bien le conserver.