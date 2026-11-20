Le FC Barcelone prépare un mercato hivernal particulièrement ambitieux ! Déterminé à renforcer une défense qui lui a déjà coûté cher cette saison, Hansi Flick aurait identifié trois cibles prioritaires pour accompagner Pau Cubarsí. Et parmi elles, un international allemand estimé à plus de 60 millions d’euros aurait particulièrement séduit le technicien barcelonais. Deco va devoir sortir le grand jeu !

Le Barça a décidé de passer à l’offensive sur le marché des transferts ! Malgré sa première place en Liga, le club catalan reste confronté à plusieurs problèmes défensifs qui inquiètent Hansi Flick. Les difficultés rencontrées face aux grandes équipes européennes ont notamment mis en évidence la nécessité de recruter un défenseur central capable d’apporter davantage de solidité et de sérénité à l’arrière-garde blaugrana.

Et visiblement, les dirigeants catalans ont déjà considérablement avancé dans leurs recherches. Selon les informations de Mundo Deportivo, relayées par Top Mercato, trois profils se détacheraient désormais pour renforcer l’axe gauche de la défense : Alessandro Bastoni, Nico Schlotterbeck et Lisandro Martínez.

FC Barcelone en ce moment Classement Liga # Équipe J Diff Pts 1 FC Barcelone 12 +35 33 2 Real Madrid 12 +21 30 3 Atleti Atleti 12 +13 28 4 Real Betis Real Betis 12 +5 26 5 Real Sociedad Real Sociedad 12 +1 22 6 Sevilla FC Sevilla FC 12 -2 18 1er sur 20 · 11V 0N 1D DDVVV Prochain match FC Barcelone– Villarreal dim 22 Nov · 14:00 · Liga J13 1 1,14 N 6,50 2 9,50Cotes PMU Sabah FK– FC Barcelone mer 25 Nov · 18:45 · Ligue des champions 1 18,00 N 11,00 2 1,02Cotes PMU Deportivo– FC Barcelone dim 29 Nov · 16:15 · Liga J14 1 8,00 N 5,25 2 1,22Cotes PMU Derniers résultats V Atleti 1-2 FC Barcelone 8 Nov

V FC Barcelone 3-0 Aston Villa 3 Nov

V FC Barcelone 6-1 Alavés 31 Oct

Trois joueurs de très haut niveau, mais surtout trois dossiers qui présentent des avantages et des difficultés bien différents.

Schlotterbeck, le gros coup de cœur de Flick à plus de 60 M€ !

Parmi ces trois pistes, un nom semble particulièrement correspondre aux attentes d’Hansi Flick : Nico Schlotterbeck. Le défenseur allemand du Borussia Dortmund possède un avantage non négligeable puisqu’il connaît déjà parfaitement le technicien barcelonais pour avoir évolué sous ses ordres en sélection allemande.

Un détail qui pourrait peser dans la balance ! À 26 ans, Schlotterbeck présente plusieurs caractéristiques particulièrement appréciées par Flick : une grande agressivité dans les duels, une capacité à défendre très haut sur le terrain et une excellente qualité de relance.

Autant d’atouts qui correspondraient parfaitement au football offensif et exigeant prôné par l’entraîneur allemand au FC Barcelone.

Mais cette opération s’annonce extrêmement compliquée. Le Borussia Dortmund vient de prolonger le contrat de son défenseur jusqu’en juin 2031 et sa valeur dépasserait désormais les 60 millions d’euros.

Un montant particulièrement élevé pour les finances barcelonaises, qui pourrait obliger Deco à explorer d’autres solutions.

Bastoni et Lisandro Martínez, deux autres signatures XXL envisagées !

Et justement, le Barça dispose de deux autres pistes particulièrement séduisantes. La première mène à Alessandro Bastoni, défenseur incontournable de l’Inter Milan. Réputé pour son aisance technique et sa qualité de passe, l’international italien possède toutes les qualités pour participer à la construction du jeu depuis l’arrière.

Son recrutement présenterait toutefois deux obstacles majeurs. D’abord, un coût potentiellement très important, alors que Barcelone a déjà rencontré des difficultés financières sur ce dossier. Ensuite, une adaptation tactique nécessaire puisque Bastoni a principalement évolué dans une défense à trois en Italie.

La troisième piste pourrait finalement être la plus intéressante sur le plan économique. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2027, Lisandro Martínez pourrait représenter une opportunité à saisir.

Le défenseur argentin possède une solide expérience du plus haut niveau, une grande agressivité et une qualité de relance qui correspondent également aux attentes de Flick. Mais son historique de blessures constitue un frein important pour les dirigeants catalans.

Le Barça devra donc trancher entre trois profils très différents : la compatibilité tactique de Schlotterbeck, les qualités techniques de Bastoni ou l’opportunité contractuelle représentée par Lisandro Martínez.

Une chose est certaine : Hansi Flick veut du lourd pour renforcer sa défense ! Alors que les pistes Natan et Castello Lukeba auraient récemment perdu du terrain, Deco semble désormais concentrer ses efforts sur ce trio prestigieux. Reste à savoir si les moyens financiers du Barça lui permettront de concrétiser l’une de ces opérations. Car avec Schlotterbeck en tête de liste des profils les plus adaptés, les Blaugranas pourraient être tentés de frapper un énorme coup sur le marché des transferts !