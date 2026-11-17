À la recherche d’un défenseur central cet hiver, le FC Barcelone voit ses pistes prioritaires se refermer les unes après les autres. Après Alessandro Bastoni et Jonathan Tah, Deco peut pratiquement oublier un nouveau renfort de premier plan.

La piste Gvardiol devient inaccessible

Hansi Flick a clairement fait du recrutement d’un défenseur central une priorité pour le mercato hivernal. Le technicien allemand souhaite notamment accueillir un joueur suffisamment polyvalent pour évoluer dans l’axe et sur le côté gauche. Un profil auquel correspond parfaitement Josko Gvardiol.

Le FC Barcelone avait donc pris des renseignements sur l’international croate de Manchester City. Mais selon les informations d’AS, relayées par Top Mercato, son arrivée semble désormais impossible. Le défenseur a prolongé son contrat avec les Citizens jusqu’en 2031, verrouillant sérieusement toute possibilité de départ.

D’éventuelles sanctions financières ou sportives contre Manchester City auraient pu changer la donne. Aucun verdict n’étant toutefois attendu avant 2027, le Barça ne peut pas compter sur cette hypothèse pour renforcer son arrière-garde dès janvier.

Bastoni et Tah également hors de portée

Ce nouveau coup dur s’ajoute à deux autres dossiers particulièrement compliqués. Les chances de voir le Barça boucler la piste Alessandro Bastoni sont aujourd’hui infimes, alors que le défenseur de l’Inter Milan figurait parmi les priorités de Deco.

Le dossier Jonathan Tah s’est lui aussi refermé. Le Bayern Munich n’a aucune intention de laisser partir son défenseur central en cours de saison. Trois options ambitieuses sont ainsi en train d’échapper aux Blaugranas, dont la marge financière reste limitée malgré leur volonté d’étoffer l’effectif de Flick.

Une vente de Baldé pour débloquer le mercato ?

Dans ce contexte, le Barça pourrait être contraint de viser un profil moins coûteux. Une vente permettrait également de gonfler l’enveloppe disponible. Alejandro Baldé, dont la situation est surveillée par plusieurs formations européennes, apparaît comme l’un des joueurs susceptibles de partir.

Alejandro Baldé est suivi par le PSG. Un départ du latéral gauche pourrait faciliter le mercato du Barça, qui cherche un défenseur central cet hiver. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2122623277764067466

Le PSG suit notamment l’international espagnol, tandis que la Juventus, l’AC Milan et l’AS Monaco sont également cités parmi les clubs intéressés. Un prêt serait privilégié cet hiver, mais le Barça valoriserait Baldé à au moins 40 M€ dans le cadre d’un transfert définitif. De quoi offrir une porte de sortie financière à Deco, sans garantir pour autant l’arrivée d’une cible du calibre de Gvardiol.