PSG Mercato : énorme coup dur pour le FC Barcelone dans le dossier Lucas Beraldo !

Courtisé sur le marché des transferts et annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Lucas Beraldo ne devrait pas quitter le PSG, comme l’a clairement laissé entendre son agent.

Le FC Barcelone va devoir revoir ses ambitions concernant Lucas Beraldo. Alors que le défenseur brésilien figure parmi les pistes évoquées pour renforcer l’arrière-garde catalane lors du prochain mercato hivernal, le PSG n’a visiblement aucune intention de se séparer de son joueur.

Ces derniers jours, le nom de Beraldo a notamment circulé du côté du Barça, qui cherche des solutions pour renforcer sa défense. Selon des informations relayées par la presse spécialisée, le club catalan s’intéresserait au profil du Parisien, capable d’évoluer à plusieurs postes.

Le PSG ferme la porte pour Lucas Beraldo

Interrogé sur la situation de son client, son agent a tenu un discours particulièrement clair. Dans des propos rapportés par ESPN, il a rappelé l’importance de Beraldo dans le projet parisien et la confiance accordée par les dirigeants. « Le PSG mise beaucoup sur lui, cela s’inscrit dans un projet à long terme. Sur les 18 matchs disputés, il en a joué 15. C’est un joueur très important au sein de la meilleure équipe du monde. »

Le représentant du Brésilien estime également que son protégé réalise un excellent travail à Paris. Sa polyvalence constitue un argument supplémentaire, notamment en vue de ses ambitions avec la sélection brésilienne. Formé comme défenseur central, Beraldo peut aussi évoluer au poste d’arrière gauche et occupe désormais un rôle de milieu défensif sous les ordres de Luis Enrique.

Un départ très improbable au prochain mercato

L’agent a également rappelé que les performances et le palmarès de son joueur attiraient naturellement l’attention de plusieurs formations. Devenu le plus jeune Brésilien à remporter deux Ligues des Champions, Lucas Beraldo conserve une belle cote sur le marché européen.

Mais les prétendants risquent de se heurter à la détermination parisienne. Son représentant a ainsi reconnu l’existence de sollicitations, tout en écartant pratiquement l’hypothèse d’un départ. « La probabilité qu’il quitte le PSG… sans parler de zéro, est extrêmement faible. Le club mise énormément sur lui, et son contrat court jusqu’en 2031. »

Le message est donc limpide : le FC Barcelone peut apprécier le profil de Lucas Beraldo, mais Paris entend conserver la main sur son avenir. Avec un contrat longue durée et une place grandissante dans les plans de Luis Enrique, le Brésilien ne semble pas près de quitter la capitale française.