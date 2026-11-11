PSG : Un prix à 100 M€ refroidit Paris pour l’ailier de Benfica

Le PSG aurait pris des renseignements sur Gianluca Prestianni, auteur d’un excellent début de saison avec Benfica. Mais la concurrence du Bayern Munich et surtout une valorisation proche de 100 M€ compliquent déjà le dossier.

Le PSG se renseigne sur Prestianni

Le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers le Portugal pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations relayées par Top Mercato, qui cite le média portugais Record, le club de la capitale s’intéresse à Gianluca Prestianni. Le Bayern Munich serait également attentif à la situation du jeune ailier de Benfica.

À 20 ans, l’international argentin a changé de dimension cette saison. Capable d’évoluer sur les deux ailes, le droitier brille par sa vivacité, sa conduite de balle et sa faculté à provoquer dans les petits espaces. Un profil compatible avec les principes de jeu de Luis Enrique, même si la concurrence est déjà importante dans les couloirs parisiens.

Des statistiques qui affolent l’Europe

Prestianni totalise 12 buts et 6 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues avec Benfica. Il affiche notamment 7 réalisations et 4 passes en Liga Portugal, ainsi que 5 buts et 2 offrandes en Ligue Europa. Ses 3,3 tirs par match et ses 59 % de duels gagnés confirment son influence grandissante.

Le PSG ne travaille pas uniquement sur son attaque. Le club francilien aurait également pris des renseignements sur un gardien évoluant en Bundesliga, Matvey Safonov ne faisant pas totalement l’unanimité malgré la confiance affichée par son entraîneur.

Le PSG a pris des renseignements sur un grand gardien de Bundesliga. Selon Sport Bild, Paris pourrait renforcer ce poste malgré la confiance affichée par Luis Enrique envers Matvey Safonov. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120453737437122724

Une valorisation proche des 100 M€

Benfica n’entend toutefois pas brader son élément prometteur. La valorisation de Prestianni pourrait approcher les 100 M€, un tarif conséquent pour un joueur qui doit encore confirmer sur plusieurs saisons au plus haut niveau européen. Un départ pour une somme inférieure lors du mercato estival 2027 ne serait cependant pas exclu.

À ce prix, l’Argentin devrait rapidement s’imposer face à Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Maghnes Akliouche ou Mika Godts. Son travail sans ballon et sa régularité dans les choix offensifs seront notamment scrutés par la direction parisienne.

La polémique avec Vinicius Jr reste en toile de fond

Le nom de Prestianni avait déjà fait parler en février dernier, lors d’un barrage de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid. Accusé par Vinicius Jr d’avoir tenu des propos racistes, l’Argentin avait démenti. L’UEFA l’avait finalement sanctionné de six matches, dont trois avec sursis, pour comportement homophobe.

Cet épisode avait provoqué une interruption momentanée de la rencontre et alimenté une vive polémique, avant une nouvelle provocation impliquant Prestianni et le Real Madrid. Désormais davantage remarqué pour ses performances, l’ailier de Benfica reste suivi par deux poids lourds européens. Mais à 100 M€, le pari serait loin d’être anodin pour le PSG.