PSG : Paris s’offre une nouvelle pointure en pleine trêve ! 

En pleine trêve internationale, le PSGv a bouclé un renfort en toute discrétion.

Le PSG a profité de la trêve internationale pour faire évoluer son organisation en interne. Pas de transfert spectaculaire ni de nouvelle recrue sur le terrain, mais une promotion importante dans les bureaux du club : Juliette Carouge-Mouafik devient responsable de la communication omnisports du PSG.

Un nouveau responsable de la communication au PSG

Le mouvement est passé relativement discrètement, mais il a été officialisé par l’intéressée elle-même sur LinkedIn. Déjà présente depuis plusieurs années au sein du club parisien, Juliette Carouge-Mouafik franchit un nouveau cap dans sa carrière en prenant la responsabilité de la communication de l’ensemble des sections sportives. Une évolution qui témoigne de la confiance accordée par la direction parisienne à une collaboratrice qui connaît parfaitement le fonctionnement du club et ses différentes équipes.

Juliette Carouge-Mouafik a rejoint le PSG en septembre 2017 comme assistante en communication sportive. Depuis Boulogne-Billancourt, elle a progressivement gravi les échelons et multiplié les responsabilités au sein de l’organisation parisienne. À ses débuts, elle travaillait notamment sur les relations presse des sections football et handball, l’organisation des événements médias au Parc des Princes et la promotion du magazine du club.

En juin 2018, elle a ensuite pris en charge les relations presse de la section féminine. Une expérience qui lui a permis de développer une connaissance approfondie de l’environnement sportif parisien et de ses enjeux médiatiques. Nouvelle étape en novembre 2022 : elle est devenue coordinatrice presse et communication. Elle pilotait alors la communication de la section féminine et de ses joueuses, préparait les prises de parole des joueuses, du staff et de la direction sportive, tout en assurant les relations avec les médias lors des rencontres.

Une responsabilité désormais élargie à toutes les sections du PSG

Avec cette nouvelle fonction de responsable de la communication omnisports, son périmètre s’élargit considérablement. Elle ne se limite plus à une section particulière, mais prend désormais une responsabilité couvrant l’ensemble des disciplines du Paris Saint-Germain.

Son parcours dans les médias et la communication constitue un autre atout. Avant son arrivée au PSG, elle avait notamment travaillé chez Havas Sports & Entertainment en 2017, puis au groupe L’Équipe entre juin et décembre 2016. Elle avait également effectué des expériences chez Be Lemon et W&CIE.

Cette promotion interne illustre la volonté du PSG de s’appuyer sur des profils qui connaissent déjà la maison. En pleine trêve internationale, le club parisien a donc procédé à un mouvement discret, mais significatif dans son organisation.