PSG – Troyes (1-0) : Paris enchaîne sans briller, les tops et flops

Dominateur mais peu inspiré offensivement, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel face à une ESTAC ambitieuse (1-0), grâce à une tête d’Illia Zabarnyi, au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain poursuit sa route en Ligue 1. Opposés à Troyes au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Une victoire précieuse, mais loin d’être spectaculaire, au terme d’une rencontre largement maîtrisée dans la possession, mais parfois laborieuse dans les derniers mètres.

Dès les premières minutes, les Parisiens ont imposé leur rythme. Senny Mayulu a notamment trouvé la barre transversale dès la 4e minute, avant de passer tout près de l’ouverture du score deux minutes plus tard. Malgré cette entame prometteuse, le PSG a longtemps buté sur une défense troyenne bien regroupée et sur un Hillel Konaté particulièrement inspiré.

La délivrance est finalement venue à la 39e minute. À la suite d’un corner joué en deux temps par Désiré Doué, Senny Mayulu a déposé un centre parfait pour Illia Zabarnyi. Le défenseur ukrainien, oublié dans la surface, a placé une tête croisée imparable pour inscrire l’unique but de la rencontre.

En seconde période, Paris a davantage cherché à gérer son avantage. Ferran Torres, notamment, a eu plusieurs occasions de faire le break, mais s’est heurté à un Konaté vigilant. Warren Zaïre-Emery a également manqué de peu le cadre de la tête (60e).

Troyes a tenté de profiter de cette baisse de régime parisienne. Renaud Ripart est passé tout près de l’égalisation à la 54e minute, tandis que Dermane Karim a obligé Matvey Safonov à intervenir à la 83e. Le but de Lucas Maronnier, dans la foulée, a finalement été refusé pour hors-jeu.

Le PSG conserve ainsi son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Trois points dans la poche, une 11e victoire de suite, et une place de leader confortée, mais une prestation qui laisse encore quelques questions sur l’efficacité offensive parisienne.

Les tops et flops

Les tops

Illia Zabarnyi : Décisif sur l’unique but de la rencontre, l’Ukrainien a également affiché une belle solidité défensive. Une soirée réussie pour le défenseur parisien.

Décisif sur l’unique but de la rencontre, l’Ukrainien a également affiché une belle solidité défensive. Une soirée réussie pour le défenseur parisien. Senny Mayulu : Très actif, il a touché la barre dès la 4e minute avant de délivrer la passe décisive pour Zabarnyi. Une prestation pleine d’énergie et d’initiative.

Très actif, il a touché la barre dès la 4e minute avant de délivrer la passe décisive pour Zabarnyi. Une prestation pleine d’énergie et d’initiative. Matvey Safonov : Peu sollicité, mais présent lorsqu’il le fallait, notamment face à Dermane Karim en fin de rencontre. Il a contribué à préserver l’avantage parisien.

Les flops

Ferran Torres : Malgré plusieurs situations franches (4 tirs cadrés), l’attaquant espagnol a manqué de justesse dans le dernier geste. Hillel Konaté l’a notamment mis en échec à plusieurs reprises (6 arrêts).

Malgré plusieurs situations franches (4 tirs cadrés), l’attaquant espagnol a manqué de justesse dans le dernier geste. Hillel Konaté l’a notamment mis en échec à plusieurs reprises (6 arrêts). Le manque d’efficacité collective : Avec une possession très largement en faveur du PSG (73 contre 27), les occasions de faire le break n’ont pas manqué. Paris aurait pu se mettre à l’abri bien plus tôt.

Avec une possession très largement en faveur du PSG (73 contre 27), les occasions de faire le break n’ont pas manqué. Paris aurait pu se mettre à l’abri bien plus tôt. La gestion offensive en seconde période : En choisissant de contrôler plutôt que d’accélérer, les Parisiens ont laissé Troyes espérer jusqu’aux dernières minutes.