PSG : avant Troyes, Luis Enrique se sert de Villarreal pour voler au secours du RC Lens

Après l’humiliation historique du RC Lens face à Côme (1-9), Luis Enrique a tenu à relativiser la débâcle artésienne en prenant l’exemple de la large victoire du PSG contre Villarreal (6-0).

Luis Enrique n’a pas oublié le RC Lens. À la veille de recevoir Troyes, ce samedi au Parc des Princes, l’entraîneur parisien a été interrogé sur la déroute historique des Sang et Or face à Côme (1-9), mercredi en Ligue des champions. Et le technicien espagnol a rapidement pris la défense du club artésien, refusant de considérer ce résultat comme le reflet du véritable niveau des deux équipes.

« Lens est une très bonne équipe. J’ai vu ce match, j’en ai profité pour regarder comment joue Côme. Ils ont très bien joué. Ça ne reflète pas l’écart entre les deux équipes, Lens n’est pas une mauvaise équipe. Mais c’est comme ça. Ce résultat, ce sont des accidents. C’est la même chose pour le PSG et Villarreal, ce n’est pas le vrai écart », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse.

Luis Enrique refuse de condamner le RC Lens

Un discours qui peut surprendre après une défaite aussi spectaculaire. En encaissant neuf buts face à la formation italienne, le RC Lens a vécu l’une des soirées européennes les plus douloureuses de son histoire. Mais pour Luis Enrique, il serait injuste de tirer des conclusions définitives sur la valeur de l’équipe lensoise à partir d’une seule rencontre.

L’entraîneur parisien s’appuie notamment sur sa propre expérience. Mardi, le PSG a étrillé Villarreal (6-0) en Ligue des champions. Une victoire impressionnante, mais qui ne signifie pas, selon lui, que Paris possède six buts d’avance sur le club espagnol en termes de niveau réel.

Le message est donc clair : dans le football de haut niveau, un résultat peut parfois dépasser largement les différences réelles entre deux formations. Une manière pour Luis Enrique de défendre Lens, mais aussi de rappeler que les larges victoires ne doivent pas nécessairement faire perdre tout sens de la mesure.

Le PSG doit déjà oublier Villarreal avant Troyes

Cette prise de position intervient également dans un contexte particulier pour le PSG. Après sa démonstration en Espagne, le club de la capitale doit rapidement se reconcentrer sur le championnat. Les Parisiens accueillent Troyes ce samedi (21h05), pour la 10e journée de Ligue 1, avec l’ambition de poursuivre leur excellente dynamique.

Luis Enrique a d’ailleurs prévenu ses joueurs : il faudra oublier Villarreal. L’entraîneur espagnol estime même que cette rencontre face à Troyes pourrait être le match le plus difficile de la semaine, notamment en raison des attentes qui entourent désormais son équipe.

En défendant Lens, le technicien parisien rappelle finalement une leçon qu’il entend aussi appliquer à son propre groupe : dans le football, les exploits comme les humiliations ne doivent jamais faire oublier la réalité du terrain.