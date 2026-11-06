PSG : Luis Enrique déplore deux absents de marque contre Troyes, Zidane encore impacté chez les Bleus !

Le PSG a décidé de ménager deux joueurs avant la réception de Troyes au Parc des Princes (samedi, 21h05).

Le PSG va devoir composer sans l’un de ses hommes forts. À l’approche de la réception de Troyes, prévue samedi à 21h05 au Parc des Princes, le club de la capitale a annoncé une absence importante dans son groupe.

Achraf Hakimi ne sera pas de la partie. Une décision qui n’est pas liée à une blessure, mais à une volonté claire de gérer la charge physique du défenseur marocain. Dans un communiqué officiel, le PSG a précisé les raisons de cette indisponibilité : « En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale. »

Un choix concerté entre Luis Enrique, les dirigeants et le joueur, alors que le Marocain enchaîne les prestations de haut niveau depuis plusieurs semaines. À 28 ans, le latéral droit est devenu un élément incontournable du dispositif parisien, aussi bien dans son travail défensif que dans ses projections offensives.

Luis Enrique choisit de préserver Hakimi

Cette absence constitue forcément un coup dur sur le plan sportif. Hakimi apporte une dimension particulière au jeu parisien grâce à sa vitesse, sa capacité à multiplier les courses et son influence dans les phases offensives. Son apport dépasse largement celui d’un latéral traditionnel. Mais le staff parisien semble avoir choisi de privilégier la prévention. Plutôt que de prendre le risque de pousser davantage un joueur particulièrement sollicité, Luis Enrique et la direction sportive ont opté pour une période de récupération.

Une décision qui traduit également l’importance accordée à la gestion physique des cadres dans une saison où les échéances s’enchaînent. Pour compenser cette absence face à Troyes, le PSG pourrait s’appuyer sur David Boly. Le jeune défenseur représente une solution pour occuper le couloir droit et bénéficier d’une opportunité de se montrer sous les ordres de Luis Enrique. Cette rencontre pourrait ainsi permettre au staff parisien d’évaluer une autre option dans son effectif, tout en évitant de prendre des risques inutiles avec Hakimi.

Des bobos pour Akliouche, les Bleus touchés

Le repos accordé par le PSG ne sera toutefois que temporaire. L’international marocain doit rejoindre la sélection la semaine prochaine afin de participer au rassemblement des Lions de l’Atlas. Le Maroc disputera notamment une double confrontation face au Niger. Hakimi retrouvera donc rapidement la compétition internationale, avec l’objectif d’aborder cette échéance dans les meilleures dispositions physiques. Pour le PSG, le message est clair : préserver Hakimi aujourd’hui pour mieux le retrouver demain. Face à Troyes, Luis Enrique devra donc trouver une solution sans l’un de ses joueurs les plus influents.

Une absence importante, mais qui relève avant tout d’une gestion anticipée plutôt que d’une mauvaise nouvelle médicale. Par ailleurs, RMC Sport affirme que Maghnes Akliouche est blessé et ne sera pas disponible non plus pour le match du PSG face à Troyes. Le milieu international tricolore a reçu deux coups violents au même mollet récemment. Raison pour laquelle il a dû sortir à l’heure de jeu récemment et ne sera pas non plus convoqué en équipe de France et vient ainsi s’ajouter à une longue liste de joueurs indisponibles pour jouer avec les Bleus: Ousmane Dembélé, Manu Koné, William Saliba, Jules Koundé, Maxence Lacroix et Estéban Lepaul.