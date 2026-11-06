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PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Maza à Paris ! 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Ibrahim Maza (Leverkusen)
Jauge mercatoNégociations en cours3/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Battu jeudi par l’OM en Ligue Europa (0-1), Ibrahim Maza (Leverkusen, 20 ans) continue de faire parler de lui au PSG en vue du prochain mercato hivernal.

Le PSG ne recrutera pas Ibrahim Maza en janvier. Malgré les rumeurs autour de son avenir et son envie de signer à Paris cet hiver, le prodige algérien devrait poursuivre son aventure en Allemagne jusqu’à la fin de la saison.

Leverkusen veut conserver Maza cette saison

Selon une source officielle du Bayer Leverkusen, le club n’a aucune intention de se séparer de son milieu de terrain de 20 ans lors du prochain mercato hivernal.La direction allemande entend conserver l’un de ses éléments importants et ne souhaite donc pas ouvrir la porte à un transfert en janvier. Une position qui met un sérieux coup d’arrêt aux spéculations concernant un éventuel départ vers le PSG.

Autre élément important dans ce dossier : l’intérêt parisien évoqué ces dernières semaines aurait également été démenti. Un dirigeant du Bayer Leverkusen aurait affirmé qu’aucune approche officielle du PSG n’avait été enregistrée pour l’international algérien.

Un avenir qui pourrait évoluer après la saison

Le dossier semble donc fermé pour le mois de janvier. Même si le profil de Maza a été associé au club de la capitale, aucun mouvement concret ne serait actuellement engagé entre les deux formations. Pour le PSG, cette piste ne devrait donc pas aboutir durant l’hiver.

Si Ibrahim Maza ne bougera pas en janvier, son avenir à plus long terme reste à surveiller. Les prestations du jeune international algérien attireraient déjà l’attention de plusieurs grandes écuries européennes. Un départ pourrait ainsi être envisagé à l’issue de la saison, en fonction des sollicitations et de la position du Bayer Leverkusen. Pour le moment, le club allemand garde toutefois la main sur le dossier.

Leverkusen met les choses au clair concernant Ibrahim Maza

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