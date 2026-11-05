PSG Mercato : Luis Enrique toujours à fond sur cette piste à 90 M€ !

Le PSG suit toujours Nico Williams, mais l’Athletic Bilbao ne compte faire aucun cadeau pour laisser partir son ailier espagnol.

Le PSG pourrait bien avoir un dossier XXL à gérer lors des prochains mercatos. Selon les informations de Fichajes, Nico Williams suscite de nouveau l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont le PSG, Arsenal et le FC Barcelone. Mais pour convaincre l’Athletic Bilbao, il faudra sortir le chéquier.

Le club basque campe sur ses positions et réclame 90 millions d’euros pour envisager un départ de son international espagnol. À 24 ans, l’ailier reste un joueur particulièrement convoité sur le marché européen grâce à sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire des différences sur les côtés.

Le PSG face à un obstacle de 90 millions d’euros

Luis Enrique apprécierait particulièrement le profil de Nico Williams. L’entraîneur parisien pourrait voir en lui un renfort de premier choix pour dynamiser les couloirs offensifs du PSG. D’autant que l’international espagnol possède des qualités techniques et physiques compatibles avec les exigences du jeu parisien.

Mais Paris devra composer avec une position particulièrement ferme de l’Athletic Bilbao. En juillet 2025, le joueur a prolongé son contrat jusqu’en juin 2035, avec une clause libératoire revue à la hausse de plus de 50 %. Le club espagnol dispose donc d’un sérieux levier dans les discussions.

Nico Williams déjà décidé à rester en Espagne ?

Autre difficulté pour le PSG : la volonté du principal intéressé. Fin octobre, Nico Williams a expliqué avoir repoussé plusieurs opportunités de départ, notamment celles du PSG, d’Arsenal et du FC Barcelone, afin de poursuivre son aventure à Bilbao.

Un message qui ne facilite évidemment pas les ambitions parisiennes. Si l’intérêt du PSG venait à se concrétiser, Luis Enrique et sa direction devront donc convaincre un joueur qui a récemment réaffirmé son attachement à l’Athletic.

Une chose est certaine : avec une valorisation de 90 millions d’euros et un contrat courant jusqu’en 2035, le dossier Nico Williams s’annonce particulièrement compliqué pour Paris.