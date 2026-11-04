Daniel Riolo a livré son analyse sur la nouvelle démonstration du PSG mardi à Villarreal en Ligue des Champions (6-0).

Le PSG a frappé très fort en Ligue des Champions. Mardi, les hommes de Luis Enrique ont étrillé Villarreal sur son terrain (6-0), avec notamment quatre buts inscrits en seulement 17 minutes.

« Ils mangent totalement le cerveau de l’adversaire »

Une démonstration qui a impressionné Daniel Riolo, particulièrement marqué par la domination psychologique exercée par les Parisiens sur leurs adversaires. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste n’a pas seulement insisté sur la supériorité technique du PSG. Selon lui, l’écart affiché au tableau d’affichage s’explique aussi par l’emprise mentale des champions de France.

Une domination qu’il a résumée avec une expression particulièrement forte : le « tabassage mental ». Riolo estime que le PSG impose une telle pression à ses adversaires que certains finissent par perdre leurs moyens avant même de pouvoir réellement rivaliser. « Cet écart-là, il est dû au tabassage mental qu’impose le PSG. Tu colles 6-0 uniquement comme ça et encore moins 4-0 en 17 minutes », a-t-il lancé.

Un PSG qui impressionne aussi psychologiquement

Pour le consultant, les Parisiens ne se contentent pas de prendre le dessus dans le jeu : ils installent également un sentiment d’impuissance chez leurs opposants. « C’est juste parce qu’ils mangent totalement le cerveau de l’adversaire qui entre sur la pelouse et qui a peur. Beaucoup d’adversaires ont peur. Ils ont les pieds qui sont tétanisés », a-t-il poursuivi.

Riolo a ensuite insisté sur le complexe d’infériorité que pourraient ressentir certaines équipes face au club parisien. « Ils sont tellement complexés, ils ont tellement le sentiment d’être inférieurs qu’en fait, ils n’arrivent même pas à réagir. Ils se font tabasser et ils ne bougent pas », a-t-il conclu. Une analyse particulièrement élogieuse pour le PSG, dont la démonstration à Villarreal dépasse, aux yeux de Daniel Riolo, la simple différence de niveau footballistique.