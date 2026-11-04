La vente du FC Nantes à Phenix Capital, qui s’est transformé en un fiasco industriel avant même le passage devant la DNCG, est à ranger dans les tiroirs.

Le rachat du FC Nantes par Phénix Capital semble définitivement enterré. Porté par Paulo Tavares, le projet avait obtenu un accord de principe pour une vente à un montant particulièrement élevé.

« Il n’y a même pas eu de passage devant la DNCG »

Mais entre un accord de principe et une véritable cession, il y a un monde. Au moment d’entrer dans les détails financiers de l’opération, les difficultés se sont accumulées. Finalement, à la fin du mois d’octobre, le président nantais a décidé de mettre un terme aux négociations, faute d’avoir reçu les garanties bancaires réclamées.

Cet échec ne surprend pas Anthony Walongwa. Ancien joueur du FC Nantes, aujourd’hui consultant pour Télé Nantes, le défenseur congolais a livré son analyse de ce dossier. « Je ne suis pas surpris. Il y a beaucoup de flou autour de tout ce qu’il se passe avec le FC Nantes. Le projet n’était pas clair. Il n’y a même pas eu de passage devant la DNCG, ce n’est pas anodin », a-t-il expliqué.

« Le rachat du FC Nantes est à ranger dans les tiroirs »

Difficile, dans ces conditions, d’imaginer une conclusion positive pour cette opération. Comme le résume Foot01, « le rachat du FC Nantes est donc de nouveau à ranger dans les tiroirs. » Pour les supporters du FC Nantes, cet épisode laisse une nouvelle fois planer l’incertitude autour de l’avenir du club. L’hypothèse d’un changement de propriétaire s’éloigne, tandis que Waldemar Kita reste aux commandes.

Sur le terrain, la situation sportive n’offre pas davantage de sérénité. Après onze journées, les Canaris comptent quinze points de retard sur Montpellier, deuxième du classement. Le dossier de la vente est refermé, au moins pour l’instant, mais les interrogations autour de l’avenir du FC Nantes restent nombreuses.