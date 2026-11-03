Fragilisé sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier a peut-être fait une erreur fatale avant le périlleux déplacement des Canaris à Pau (samedi, 20h).

La situation devient délicate pour Grégory Poirier au FC Nantes. Alors que les Canaris s’apprêtent à se déplacer sur la pelouse de Pau samedi à 20h, l’entraîneur des Canaris est fragilisé par les résultats et les interrogations autour de ses choix.

Une bévue de Poirier au FC Nantes ?

Poirier a récemment confirmé dans la presse que certains joueurs ne répondraient pas aux attentes depuis le début de la saison. Le technicien a également laissé entendre qu’il comptait prendre des décisions pour faire évoluer la situation. Un message qui traduit une certaine frustration face au comportement d’une partie de son effectif. Mais encore faut-il que cette annonce soit suivie d’actes, alors que le FC Nantes a besoin de retrouver de la régularité.

Cette prise de parole a fait réagir Emmanuel Merceron. Le spécialiste du FC Nantes estime que Grégory Poirier s’expose désormais à une obligation de résultats et de décisions concrètes. « Greg Poirier confirme dans la presse que des joueurs ne jouent pas le jeu depuis le début de saison et qu’il va trancher. C’est bien de l’annoncer mais t’as intérêt de le faire derrière quoi. Il se fout la pression tout seul », analyse-t-il. Pour Merceron, l’entraîneur devra donc assumer ses déclarations et montrer rapidement qu’il est prêt à modifier la hiérarchie au sein de son groupe.

Le système en 5-3-2 dans le viseur

L’autre reproche formulé par Emmanuel Merceron concerne le système de jeu du FC Nantes. Malgré les difficultés rencontrées par les Canaris, il regrette que Poirier ne semble pas remettre en question son organisation en 5-3-2. Cette absence de remise en question tactique nourrit les interrogations autour des choix du technicien. À l’approche du déplacement à Pau, les attentes sont donc importantes : les décisions annoncées devront se traduire sur le terrain.

Le rendez-vous de samedi à 20 heures prend ainsi une dimension particulière pour Grégory Poirier. Entre la gestion de son vestiaire, les choix tactiques et la nécessité d’obtenir des résultats, l’entraîneur du FC Nantes se retrouve face à plusieurs dossiers sensibles. Reste à savoir s’il passera effectivement aux actes et si ses décisions permettront aux Canaris de retrouver une dynamique positive. À Pau, les regards seront autant tournés vers le résultat que vers les choix de leur entraîneur.