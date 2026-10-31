FC Nantes : Paulo Tavares sort du silence et humilie Poirier après Clermont !

Après le triste match nul du FC Nantes contre Clermont (1-1), Paulo Tavares a profité d’une publication sur Instagram pour ironiser sur le projet de Grégory Poirier.

Le FC Nantes n’en finit plus de décevoir. Accrochés par Clermont (1-1), vendredi soir à la Beaujoire, les Canaris ont encore laissé filer deux points précieux. Une contre-performance qui a provoqué de nombreuses réactions, mais aussi réveillé quelques souvenirs autour de l’ancien projet nantais.

Et Paulo Tavares, qui a longtemps été associé au rachat du club avant qu’il ne tombe finalement à l’eau, n’a visiblement pas manqué l’occasion de se faire entendre !

Paulo Tavares se moque du projet de Grégory Poirier

Sorti de son silence public, Paulo Tavares a réagi à une publication Instagram de LeJihess consacrée à la rencontre entre Nantes et Clermont. Son commentaire, particulièrement ironique, n’est pas passé inaperçu.

« Génial Pep Poirier allez quelle tristesse mais vous avez raison heureusement pas le projet TAVARES mdr avec TAVARES CE SERAIT LA GAGNE », a-t-il écrit.

Une sortie qui ressemble à une nouvelle pique adressée au coach Grégory Poirier et à la situation actuelle du FC Nantes. En mettant en avant son propre projet, Tavares laisse entendre, avec beaucoup d’ironie, que les résultats auraient été bien différents avec lui aux commandes.

Un nul qui ne passe toujours pas à Nantes

Sur le terrain, les hommes de Grégory Poirier avaient pourtant pris les devants grâce à Frédéric Guilbert, buteur dès la 15e minute. Mais Florian Bianchini a remis Clermont à hauteur à la 70e minute, laissant les Nantais avec un seul point.

Un résultat frustrant, d’autant que le FC Nantes occupe une inquiétante 15e place après onze journées de Ligue 2. La réaction de Paulo Tavares ajoute donc une nouvelle séquence à l’agitation autour des Canaris. Et son commentaire risque de faire parler, alors que les supporters attendent surtout des réponses sur le terrain.