FC Nantes : la solution pour remonter en Ligue 1 est peut-être déjà toute trouvée !

En misant sur ses jeunes et en maîtrisant ses dépenses, Montpellier offre un exemple qui pourrait donner des idées au FC Nantes pour préparer son retour dans l’élite.

Et si le FC Nantes devait regarder du côté de Montpellier pour préparer son avenir ? Alors que les Canaris traversent une période particulièrement compliquée en Ligue 2 (15es, 9 points), le parcours du club héraultais mérite l’attention. Sur X, Emmanuel Merceron a justement pointé une évolution intéressante au MHSC : un budget réduit, mais une place considérable accordée aux joueurs issus du centre de formation.

Montpellier mise sur la jeunesse et les résultats suivent

Relégué en Ligue 2, Montpellier a été contraint de revoir son fonctionnement économique. Selon les estimations publiées par Sportune, son budget pour la saison 2026-2027 s’établit autour de 20 millions d’euros, contre 29 millions lors du précédent exercice.

Cette nouvelle réalité a poussé le club à miser davantage sur la formation et les jeunes talents. Et les premiers résultats sont encourageants. Avec une moyenne d’âge de 23,7 ans, le MHSC possède l’effectif le plus jeune du championnat, juste derrière Reims.

Plusieurs joueurs formés au club ont ainsi pris une place importante dans le groupe de Zoumana Camara. Laciné Megnan-Pavé, Hichem Abderrebi, Noah Vidal-Cartoux ou encore Théo Chennahi illustrent cette politique. À cela s’ajoutent les recrues estivales, intégrées dans un projet qui privilégie le potentiel et la progression. La stratégie semble porter ses fruits : après onze journées, Montpellier occupe la deuxième place du classement de Ligue 2 avec 24 points.

La Jonelière, un atout que Nantes doit exploiter

Cette expérience pose forcément une question du côté de la Beaujoire. En cas de maintien en Ligue 2, le FC Nantes pourrait-il s’inspirer de cette politique pour reconstruire son équipe ? Les Canaris disposent pourtant d’un avantage important : leur centre de formation. La Jonelière continue de produire des joueurs prometteurs et plusieurs jeunes ont déjà intégré le groupe professionnel. Lors de la première journée de Ligue 2 contre le Red Star, dix joueurs issus du centre figuraient sur la feuille de match.

L’idée ne serait évidemment pas de miser uniquement sur des joueurs inexpérimentés. Montpellier conserve également des éléments confirmés pour encadrer sa jeunesse. Mais le club héraultais démontre qu’il est possible de donner de véritables responsabilités aux jeunes, plutôt que de les cantonner à quelques apparitions.

Pour Nantes, l’enjeu serait donc de transformer la formation en véritable pilier du projet sportif. Avec une politique de recrutement plus ciblée, davantage de continuité et une confiance réelle accordée aux talents de la Jonelière. Mais pour cela, il faudra d’abord sauver sa peau en L2…