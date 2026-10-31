ASSE Mercato : une pépite du FC Nantes dans le viseur des Verts pour la Ligue 1 ?

À la recherche de renforts prometteurs en vue d’une éventuelle remontée en Ligue 1, l’ASSE aurait coché le nom de Tylel Tati, le jeune défenseur du FC Nantes.

L’ASSE commencerait déjà à préparer l’avenir. Alors que les Verts ambitionnent de retrouver rapidement l’élite du football français, les dirigeants stéphanois étudieraient plusieurs profils capables de renforcer durablement leur effectif. Parmi eux, un nom retient particulièrement l’attention : Tylel Tati.

Selon une information publiée par Livefoot ce samedi, le défenseur du FC Nantes serait suivi de près par le board stéphanois depuis plusieurs semaines. Les deux clubs, qui se sont récemment affrontés, pourraient même être amenés à discuter de son avenir lors d’un prochain mercato. Une piste qui reste toutefois à prendre avec des pincettes.

Tylel Tati, un profil qui plaît à l’ASSE ?

Âgé de 18 ans, Tylel Tati possède un profil particulièrement intéressant. Défenseur central gaucher, le Nantais est considéré comme l’un des jeunes talents prometteurs du football français. Sa polyvalence constitue également un atout : formé notamment au milieu de terrain, il apprécie évoluer dans un registre plus axial, avec une capacité à participer à la construction du jeu.

Un profil qui pourrait séduire l’ASSE dans l’optique d’une remontée en Ligue 1. Miser sur un joueur aussi jeune permettrait aux Stéphanois de préparer l’avenir tout en renforçant un secteur défensif déjà bien fourni en nombre, mais dont tous les éléments n’offrent pas forcément les garanties nécessaires pour évoluer en Ligue 1. Mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué. Tati reste sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2030 et possède déjà une cote importante sur le marché des transferts. Le PSG et plusieurs clubs européens ont notamment manifesté leur intérêt pour le jeune défenseur ces derniers mois.

Un dossier à surveiller pour le prochain mercato

Autre élément à prendre en compte et pas des moindres : la situation sportive du Nantais. Après des débuts remarqués en Ligue 1, Tylel Tati traverse une période plus délicate. Il a notamment perdu sa place de titulaire en début de saison avant de subir une blessure au ménisque avec l’équipe de France U19, début octobre. Son indisponibilité pourrait atteindre plusieurs mois.

Reste à savoir si les Verts auront les moyens de rivaliser avec les autres prétendants et, surtout, si le FC Nantes acceptera de se séparer de l’un de ses jeunes talents.