OL : Paulo Fonseca a déjà donné sa réponse au Sporting Portugal !

Courtisé par le Sporting Portugal, Paulo Fonseca serait favorable à un retour dans son pays natal.

L’avenir de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais pourrait prendre une nouvelle tournure. Alors que le Sporting Portugal cherche à anticiper un éventuel changement sur son banc, le nom de l’entraîneur lyonnais prend de l’ampleur du côté de Lisbonne. Et un premier élément pourrait faire avancer ce dossier.

Paulo Fonseca ouvert à un retour au Portugal

C’est une information avancée par l’insider portugais Dr. Flávio Costa sur X. Selon lui, les négociations entre le Sporting CP et Paulo Fonseca progressent de manière positive. Surtout, l’entraîneur de l’OL verrait d’un très bon œil un retour au Portugal.

Un signal encourageant pour les dirigeants lisboètes, qui envisageraient le technicien portugais pour prendre les commandes de leur équipe. Paulo Fonseca connaît parfaitement le football portugais, lui qui a notamment entraîné le FC Porto et le SC Braga avant de poursuivre sa carrière à l’étranger.

Le dossier Afonso Moreira, un atout pour le Sporting

Mais les négociations pourraient prendre une tournure assez particulière. Le Sporting dispose en effet d’un argument financier de poids : la somme que Lyon lui doit encore dans le dossier Afonso Moreira. Transféré de Lyon au Bayer Leverkusen durant l’été, l’ailier portugais aurait rapporté une indemnité de 32 millions d’euros. Lors de sa vente à l’OL en 2025, le Sporting avait négocié 20 % sur une future plus-value.

Le club lisboète réclamerait ainsi 6,4 millions d’euros au club lyonnais, en incluant les différents mécanismes financiers liés à l’opération. Cette créance pourrait donc servir de levier dans les discussions autour d’un éventuel départ de Paulo Fonseca.

Si l’intérêt du Sporting se confirme et que Fonseca maintient son ouverture à un retour au Portugal, les prochaines semaines pourraient donc voir le coach portugais retourner au pays quelques mois avant la fin de son contrat.