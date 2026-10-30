OL : le nouveau rôle de la pépite lyonnaise change tout

De retour après une blessure qui lui a fait manquer toute la préparation, Khalis Merah prend progressivement une nouvelle dimension à l’OL. Utilisé plus haut, le jeune Lyonnais savoure la liberté offerte par son rôle de numéro 9 avant la réception d’Angers.

Merah s’épanouit dans un rôle plus offensif

Khalis Merah ne cache pas son plaisir. En conférence de presse avant la réception d’Angers, le jeune joueur de l’OL a évoqué son utilisation dans une position plus avancée. Un rôle de numéro 9 qui ne l’enferme toutefois pas dans une zone précise et lui permet d’exprimer sa mobilité.

« Maintenant que j’ai l’occasion de jouer plus haut, j’ai envie de marquer et d’aimer mon équipe. Et je ne lâcherai pas. Ce qui me plaît dans ce poste est que je n’ai pas de position fixe et que je peux me promener entre les lignes », a-t-il expliqué dans des propos relayés sur X par VibesFoot.

Cette liberté correspond aux qualités d’un joueur capable de décrocher et de participer aux échanges, plutôt que de rester constamment au contact des défenseurs centraux. Elle lui offre aussi davantage d’occasions de se rapprocher du but, avec une ambition désormais clairement affichée : marquer.

« Je suis libre et j’aime ça. Ce qui me plaît dans ce poste est que je n’ai pas de position fixe et que je peux me promener entre les lignes. » — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2116165895156338943

Une préparation entièrement manquée

Cette montée en puissance intervient après une période délicate. Merah a été privé de toute la préparation estivale par une blessure, ce qui a nécessairement retardé son intégration dans la rotation lyonnaise. Le staff n’a pas voulu précipiter les choses avec cet élément prometteur.

« J’ai raté toute la préparation à cause de cette blessure. Avec le staff, on a pris le temps de me rétablir correctement car je suis jeune et j’ai de plus en plus de temps de jeu », a confié le Lyonnais. Une gestion progressive qui lui permet aujourd’hui d’enchaîner les minutes sans brûler les étapes, après quatre mois loin des terrains.

Une nouvelle option pour l’attaque de l’OL

Son repositionnement constitue aussi une option supplémentaire pour l’encadrement lyonnais. Merah découvre les exigences d’un poste où l’efficacité est davantage scrutée, tout en conservant une marge de liberté entre les lignes. Son envie de ne « pas lâcher » traduit sa volonté de profiter de chaque opportunité.

La pépite de la formation lyonnaise avait déjà reçu les compliments de Paulo Fonseca. Face à Angers, sa mobilité et sa capacité à trouver des espaces pourraient de nouveau servir l’OL. Pour Merah, le prochain cap sera désormais de transformer cette confiance et ce temps de jeu grandissant en efficacité devant le but.