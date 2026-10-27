PSG : Après Lyon, le verdict tombe dans la hiérarchie offensive

Décisif contre l’OL (2-0), Mika Godts a profité de la blessure de Khvicha Kvaratskhelia pour marquer des points. Daniel Riolo lui accorde du temps, mais imagine déjà une attaque parisienne articulée autour de deux autres joueurs.

Godts change la donne contre l’OL

On vous en parlait lundi : la blessure de Kvaratskhelia relançait le pari Mika Godts au PSG. L’attaquant belge n’a pas tardé à apporter une première réponse sur le terrain, en pesant directement sur la victoire face à l’Olympique Lyonnais.

Entré en cours de rencontre, Godts délivre d’abord la passe décisive sur l’ouverture du score de Senny Mayulu à la 72e minute. Il inscrit ensuite le deuxième but parisien à la 84e, son premier depuis son arrivée dans la capitale. Un but et une passe décisive : difficile de faire mieux pour bousculer la hiérarchie.

Le Belge a surtout permis au PSG de reprendre la première place. « C’est important, c’est notre place », a-t-il réagi après la rencontre, avant de rappeler que les joueurs disponibles devaient aider un groupe actuellement touché par de nombreuses blessures.

Riolo demande encore du temps

Cette entrée réussie n’efface pas totalement les réserves exprimées sur ses premières sorties parisiennes. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a toutefois refusé de qualifier Godts de joueur « transparent ». Le journaliste estime qu’un élément découvrant les exigences du PSG ne peut pas être jugé aussi rapidement.

« Le minimum, c’est de lui laisser du temps quand même. Laissez-lui la moitié d’une année », a-t-il lancé. Florent Gautreau a également souligné la personnalité affichée par l’ancien joueur de l’Ajax, désormais mieux connecté au jeu collectif mis en place par Luis Enrique.

France Football tacle le PSG. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114882593577693516

Doué et Akliouche gardent une longueur d’avance

Malgré cette défense de Godts, Riolo ne lui accorde pas encore une place de titulaire. Selon les éléments rapportés par Morning Foot, sa préférence va vers Désiré Doué à gauche et Maghnes Akliouche à droite.

« Doué maintenant va aller remplacer Kvara en haut à gauche, parce qu’au final, c’est certainement sa meilleure place », estime-t-il. À droite, Luis Enrique aurait pour mission de faire franchir un palier à Akliouche, notamment dans l’intensité et son intégration au collectif parisien.

Un rôle de joker à confirmer

Dans cette configuration, Godts resterait dans un premier temps un remplaçant capable de modifier le scénario d’un match. Son rendement contre Lyon plaide justement en faveur de ce rôle, sans figer définitivement son statut alors que la concurrence reste indispensable.

La blessure de Kvaratskhelia lui ouvre donc une fenêtre, mais pas encore une autoroute vers le onze. Les prochaines semaines diront si cette prestation constitue un déclic ou simplement une première étape dans son adaptation au PSG.