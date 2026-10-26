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OL : la longe blessure de Šulc résonne jusqu’au RC Lens !

Par William Tertrin - 26 Oct 2026, 19:20

Alors que Pavel Šulc va manquer environ quatre mois après une lésion du ménisque, la blessure au genou d’Ismaëlo Ganiou, au RC Lens, soulève des questions sur la durée de son absence.

L’Olympique Lyonnais a annoncé une mauvaise nouvelle ce dimanche. Blessé à l’entraînement avant le déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa, Pavel Šulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit. L’international tchèque sera prochainement opéré et devrait être éloigné des terrains pendant environ quatre mois, a précisé le club rhodanien. Un coup dur pour Paulo Fonseca, privé de l’un de ses éléments offensifs importants.

Ganiou aussi vers quatre mois d’absence ?

Cette annonce peut aussi susciter des interrogations du côté du RC Lens. Ismaëlo Ganiou a lui aussi été contraint de subir une intervention chirurgicale après une nouvelle gêne au genou gauche. Vendredi dernier, le club artésien a annoncé que son défenseur serait absent pendant plusieurs semaines, sans communiquer de durée précise.

Faut-il alors redouter une indisponibilité de quatre mois pour le jeune Lensois ? Rien ne permet de l’affirmer à ce stade. Les informations publiées concernant Ganiou évoquent une intervention chirurgicale mineure et une absence de plusieurs semaines, tandis que l’OL a explicitement annoncé quatre mois pour Šulc.

Selon les informations rapportées par L’Équipe, un retour de Ganiou avant la fin de l’année 2026 serait espéré, à condition que sa récupération se déroule sans complication.

Deux blessures au genou, mais des pronostics différents

Si les deux joueurs sont touchés au genou, la durée de récupération dépend notamment de la nature exacte de la lésion, du geste chirurgical réalisé et de l’évolution de la rééducation. Une blessure au ménisque ne signifie donc pas systématiquement quatre mois d’absence.

Pour Lens, l’espoir reste de retrouver Ganiou avant la fin de l’année. À Lyon, en revanche, l’absence de Šulc est déjà estimée à environ quatre mois. À ce jour, aucune annonce officielle ne permet de prévoir une indisponibilité aussi longue pour le défenseur lensois.

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