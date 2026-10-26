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Ballon d’Or 2026 : un premier fiasco éclate pour le nom du grand gagnant !

Par William Tertrin - 26 Oct 2026, 19:01

À quelques heures de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, le site officiel a semé la confusion en publiant plusieurs articles annonçant des vainqueurs différents, sans pour autant révéler l’identité du futur lauréat.

Le suspense est total avant la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Ce lundi, une étonnante erreur sur le site officiel du prestigieux trophée a fait réagir les supporters. Des articles annonçant le sacre d’Harry Kane, de Lamine Yamal et de Kylian Mbappé ont successivement été repérés en ligne. De quoi alimenter les rumeurs sur les réseaux sociaux !

Le site officiel sème le doute

Alors que les regards sont tournés vers Londres, où se déroule la cérémonie, cette publication inattendue a rapidement relancé les spéculations. Certains internautes ont pu croire à une fuite du nom du grand gagnant, à quelques heures seulement de l’annonce officielle.

Mais il n’en serait rien. En effet, ces articles auraient été préparés à l’avance pour plusieurs vainqueurs potentiels. L’objectif serait de permettre au site officiel de publier rapidement le bon contenu une fois le résultat connu.

Cette erreur ne permet donc pas de conclure que le nom du Ballon d’Or 2026 a fuité, mais seulement le top 3 a priori.

Harry Kane, Lamine Yamal et Mbappé au cœur des rumeurs

Les trois joueurs cités dans ces articles figurent parmi les noms les plus scrutés avant cette édition 2026. Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, Lamine Yamal, jeune star du FC Barcelone, et Kylian Mbappé, figure du Real Madrid, suscitent tous de nombreuses attentes.

Ce nouvel épisode rappelle à quel point le Ballon d’Or reste un événement suivi de près, où la moindre anomalie peut déclencher une vague de réactions. Le véritable verdict reste celui de la cérémonie, qui va débuter à 21 heures.

En attendant le résultat, les supporters devront donc se méfier des prétendues fuites : cette fois, le bug du site officiel ne suffit pas à désigner le prochain Ballon d’Or. Rendez-vous aux alentours de 22h40 pour le connaître officiellement.

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