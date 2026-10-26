FC Nantes : nouvelles révélations sur le fiasco des négociations avec Phenix Capital

La vente du FC Nantes connaît un nouveau rebondissement après l’échec des discussions entre Waldemar Kita et Phenix Capital.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes connaît un nouvel épisode. Il y a quelques jours, Waldemar Kita a officiellement mis fin aux discussions avec Phenix Capital, le groupe d’investisseurs emmené par Paulo Tavares. Une opération qui semblait pourtant bien engagée après l’entrée en négociations exclusives.

Dans son communiqué, le propriétaire des Canaris a justifié cette décision par l’absence de garanties financières suffisantes et par l’incomplétude du dossier nécessaire à son examen par la DNCG. Le club a même qualifié le projet de reprise de « manifestement pas sérieux ».

Thibaud Vézirian évoque un désaccord juridique

Sur YouTube, Thibaud Vézirian a apporté des éléments d’explication sur les raisons de cet échec. Selon les propos relayés autour de son émission, les discussions auraient notamment buté sur la question des futurs risques juridiques du club.

« Ils souhaitaient que les nouveaux acquéreurs assument les futurs problèmes juridiques », rapporte le journaliste au sujet des exigences attribuées à la famille Kita.

Une affirmation qui, si elle éclaire une autre dimension possible des négociations, reste à distinguer des motifs officiellement avancés par le FC Nantes.

Emmanuel Merceron conteste l’analyse de Vézirian

Cette explication n’a pas convaincu Emmanuel Merceron, observateur bien connu de l’actualité du FC Nantes. Sur X, celui-ci a sèchement réagi aux informations de Thibaud Vézirian : « il a tout faux depuis le début sur ce deal… »

Une chose est certaine : la tentative de rachat par Phenix Capital a échoué et Waldemar Kita reste aux commandes. D’autres pistes pourraient-elles être relancées ? Le propriétaire n’a pas annoncé publiquement l’abandon définitif de son projet de cession.

Pour les supporters des Canaris, l’incertitude demeure donc entière. Entre garanties financières, exigences de la DNCG et éventuels désaccords sur les conditions de reprise, le prochain candidat devra présenter un dossier suffisamment solide pour convaincre le propriétaire nantais.