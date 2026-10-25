FC Nantes : les Canaris ont une raison de retrouver le sourire après l’ASSE

Malgré la défaite face à l’ASSE, Grégory Poirier retient du positif de la prestation du FC Nantes, notamment grâce à la solidarité, à la solidité et à l’état d’esprit affichés par ses joueurs.

Le FC Nantes s’est incliné face à l’ASSE, mais Grégory Poirier refuse de tout remettre en question après cette rencontre. Malgré la déception du résultat, l’entraîneur nantais estime que son équipe a montré des signes encourageants, sur lesquels elle pourra s’appuyer pour la suite.

« J’ai d’abord un sentiment de frustration », reconnaît-il. Le technicien évoque toutefois un autre sentiment, tout aussi important : « Mais aussi la fierté d’avoir été au rendez-vous et pouvoir travailler sur ça. »

« La défaite est trompeuse »

Au-delà du résultat, Grégory Poirier a particulièrement apprécié les valeurs collectives affichées par ses joueurs. « On a eu cette solidarité, cette solidité, des occasions », souligne-t-il.

Pour l’entraîneur du FC Nantes, le contenu proposé mérite donc d’être retenu, malgré l’absence de résultat favorable. Sa lecture de la rencontre est claire : « La défaite est trompeuse. »

Un état d’esprit encourageant pour la suite, vraiment ?

Malgré la défaite contre l’ASSE, Grégory Poirier se montre satisfait de l’attitude de son groupe. « Dans l’ensemble, je suis satisfait de la performance collective, de l’état d’esprit », affirme-t-il.

Difficile quand même d’être totalement en accord avec ces propos au vu du plan de jeu très défensif mis en place par les Canaris, qui ont d’ailleurs pris quatre cartons jaunes. En tout cas, côté nantais, la défaite est douloureuse, mais tout n’est pas négatif.