ASSE, FC Nantes : Sow résiste, la défense des Canaris finit par craquer

Le FC Nantes a longtemps pu compter sur un solide Sow face à l’AS Saint-Étienne. Mais la prestation défensive des Canaris s’est finalement dégradée, comme le souligne Ouest-France dans ses notes de la rencontre.

Sow, la principale satisfaction nantaise

Dans une rencontre disputée face à l’ASSE, Sow a tiré son épingle du jeu côté nantais. Le défenseur a affiché de l’assurance et s’est imposé comme l’une des principales satisfactions de son équipe, malgré une soirée devenue plus compliquée au fil des minutes.

Sa prestation ressort au moment de distribuer les notes. Le Nantais a tenu son rang et limité les dégâts, alors que le bloc des Canaris a été soumis à une pression croissante. Une copie individuelle encourageante, sans pour autant permettre à toute l’arrière-garde de conserver la même solidité jusqu’au bout.

La défense a perdu le fil

Le constat dressé par Ouest-France est plus sévère pour l’ensemble du secteur défensif. Après avoir résisté, les Nantais ont fini par craquer. Ce relâchement tardif laisse forcément des regrets, notamment au regard du travail effectué auparavant pour contenir les offensives stéphanoises.

Les notes publiées après la rencontre traduisent ce contraste. Sow a assuré, mais ses partenaires n’ont pas tous affiché la même maîtrise sur la durée. Face à Saint-Étienne, chaque approximation pouvait coûter cher et le FC Nantes n’a pas réussi à maintenir son niveau de vigilance.

Saint-Étienne – FC Nantes. Sow a assuré, mais la défense a fini par craquer : les notes des Nantais. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2114099627373051961

Des regrets pour les Canaris

Cette prestation rappelle surtout la fragilité de l’équilibre nantais. Quand le collectif parvient à rester compact, certains éléments peuvent se mettre en évidence. Dès que les lignes s’étirent ou que la concentration baisse, les difficultés réapparaissent rapidement.

Le contexte de cette affiche entre deux clubs populaires a également donné une tonalité particulière à la soirée. En marge du terrain, un chant des supporters nantais visant Saint-Étienne a notamment fait parler.

Une copie à corriger collectivement

Pour le FC Nantes, l’enjeu sera désormais de conserver les points positifs incarnés par Sow tout en corrigeant les défaillances collectives. Une défense ne peut pas reposer sur la seule prestation d’un joueur, aussi rassurant soit-il.

La copie rendue à Saint-Étienne offre donc une lecture en deux temps : une résistance réelle, portée notamment par Sow, puis une fin de rencontre plus fragile. Les Canaris devront surtout retenir leur incapacité à prolonger leurs efforts défensifs jusqu’au terme du match.