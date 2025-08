ASSE : le onze probable d’Horneland avec toutes les recrues

Supporters stéphanois, c’est l’heure de votre traditionnelle vidéo de la semaine.

Samedi (20h), l’AS Saint-Étienne débutera officiellement sa saison 2025-2026, et ce par un déplacement sur la pelouse de Laval, pour le compte de la première journée de Ligue 2. À quelques jours de ce match, Laurent Hess, notre correspondant à Saint-Étienne, et Fabien Chorlet se sont demandés si l’équipe d’Eirik Horneland était prête pour la reprise et ont fait le point sur le mercato estival des Verts, s’attardant sur les arrivées imminentes de Joao Ferreira et Ebenezer Annan et les possibles départs de Benjamin Bouchouari et Zuriko Davitashvili.

Dans cette vidéo, nos journalistes ont aussi concocté l’équipe type probable d’Eirik Horneland pour cette saison à venir et se demandent quel onze sera aligné par l’entraîneur forézien samedi à Laval.