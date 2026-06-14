ASSE : après Le Mans, un nouvel outsider menace déjà les Verts dans la course à la Ligue 1

L’ASSE s’attendait à surveiller les favoris de Ligue 2, mais un nouvel outsider à l’image du Mans la saison dernière pourrait rapidement s’inviter dans la course à la montée.

Alors que l’ASSE version Ian Cathro s’apprête à repartir à l’assaut de la Ligue 1, les Verts voient émerger un nouveau candidat ambitieux dans le paysage de la Ligue 2. Quelques semaines seulement après avoir assuré son maintien au terme d’un barrage particulièrement tendu face au FC Rouen, le Stade Lavallois ne compte visiblement pas se contenter de jouer les seconds rôles en 2026-2027.

Le club mayennais a tourné la page Olivier Frapolli, en poste depuis 2019, pour confier son projet à David Vignes. Arrivé en provenance de Fleury, qu’il a mené à une remarquable quatrième place en National, le technicien de 52 ans découvre la Ligue 2 avec des idées bien arrêtées et une ambition assumée.

Laval prêt à devenir le nouveau Le Mans ?

Lors de sa présentation, l’ancien entraîneur de Fleury a affiché une philosophie offensive et moderne. Exit le système à cinq défenseurs régulièrement utilisé à Laval ces dernières saisons : place à une défense à quatre, à un football de possession tourné vers l’avant et à une volonté de « poser des problèmes à l’adversaire ». Un changement de cap qui s’accompagnera d’un recrutement ciblé pour apporter davantage de vitesse et d’intensité à l’effectif.

Surtout, David Vignes ne cache pas ses ambitions : « La première partie de tableau semble être un objectif atteignable, et si on est dans le coup en février mars, pourquoi pas aller plus haut comme l’ont fait les Manceaux ? Il y a des phrases que j’aime bien, comme « pourquoi « eux et pas nous », a-t-il confié, comme le relaye le site Poteaux Carrés.

La montée en Ligue 1 s’annonce encore plus tendue

Pour l’ASSE, cette évolution mérite d’être surveillée. Les Verts savent déjà que la bataille pour les places d’accession sera dense avec plusieurs clubs historiques et des formations ambitieuses. Mais Laval pourrait bien s’ajouter à la liste des prétendants. Souvent relégables cette saison avant de sauver leur place il y a seulement quelques semaines, les Tango veulent désormais changer de dimension et s’invitent dans les discussions autour des outsiders crédibles.

La question peut sembler provocatrice aujourd’hui. Pourtant, elle mérite d’être posée : après avoir été devancés par Le Mans, les Stéphanois devront-ils également regarder dans leur rétroviseur un Stade Lavallois revigoré par son nouveau projet ?

Dans une Ligue 2 toujours plus imprévisible, l’ASSE est prévenue : les candidats à la montée ne viendront pas uniquement des favoris annoncés.